अमनप्रीत गिल कौन थे? जिनके मौत के बाद भावूक हुए विराट कोहली और युवराज सिंह, क्रिकेट जगत में पसरा मातम

Who Was Amanpreet Gill: विराट कोहली और युवराज सिंह समेत कई लोगों ने अपने पुराने टीममेट अमनप्रीत सिंह गिल के अचानक निधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी. अमनप्रीत की मौत सिर्फ 36 साल की उम्र में अनजान हालात में हो गई. अमनप्रीत जो पहले राइट-आर्म मीडियम पेसर के तौर पर खेलते थे, डोमेस्टिक सर्किट में पंजाब को रिप्रेजेंट करते थे और हालांकि उनकी कई हाई-प्रोफाइल क्रिकेटरों से दोस्ती थी लेकिन वह इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम नहीं बना पाए.

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने की पुष्टि

इस खबर की सबसे पहले पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने पुष्टि की जिसने अमनप्रीत गिल के अचानक निधन पर X पर एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा. गिल न सिर्फ़ राज्य के खिलाड़ी थे, बल्कि उन्होंने सीनियर सिलेक्शन कमिटी टीम में एक अहम सदस्य के तौर पर भी काम किया.उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के लिए भी खेला और एज ग्रुप लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट किया.

PCA ने X पर लिखा कि “पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन पंजाब के पूर्व क्रिकेटर और पंजाब की सीनियर सिलेक्शन कमिटी के मेंबर अमनप्रीत सिंह गिल के निधन पर गहरा दुख जताता है. उन्होंने इंडिया अंडर-19, किंग्स XI पंजाब और पंजाब जैसी टीमों को रिप्रेजेंट करते हुए, लगन और जुनून के साथ पंजाब क्रिकेट की सेवा की. दुखी परिवार और प्रियजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदना.”

विराट कोहली और युवराज सिंह ने किया रिएक्ट

विराट कोहली और युवराज सिंह दोनों ने अपने X अकाउंट पर अमनप्रीत को श्रद्धांजलि दी. कोहली, जो अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ IPL ड्यूटी पर हैं, उन्होंने U-19 के दिनों में दिवंगत क्रिकेटर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया था. असल में दोनों ने 2007 में एक ही टीम में U-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप एक साथ खेला था, जिसमें रवींद्र जडेजा, प्रदीप सांगवान और मनीष पांडे जैसे खिलाड़ी भी थे. विराट कोहली ने X पर लिखा “अमनप्रीत गिल के निधन के बारे में सुनकर शॉक और दुख हुआ. उनके परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना और ताकत भेज रहे हैं. रेस्ट इन पीस. ओम शांति.” .

ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे अमनप्रीत

पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी इस घटना पर रिएक्ट किया और कन्फर्म किया कि वे अपने शुरुआती दिनों में पंजाब ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे. युवराज ने अमनप्रीत सिंह के नेचर की भी तारीफ की, और कहा कि 36 साल का अमनप्रीत एक “शांत, मेहनती क्रिकेटर था जिसे खेल से प्यार था”.

युवराज सिंह ने X पर लिखा“अमनप्रीत सिंह गिल के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ. हमारे शुरुआती दिनों में ड्रेसिंग रूम शेयर किया, वह एक शांत, मेहनती क्रिकेटर था जिसे खेल से प्यार था. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी दिल से संवेदना. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. ओम शांति.” –.

अमनप्रीत सिंह का क्रिकेट करियर

अमनप्रीत सिंह भले ही कभी इंटरनेशनल सेंसेशन न बन पाए हों, लेकिन वह बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर थे, नहीं तो युवराज सिंह और विराट कोहली जैसे लेजेंड्स उनके निधन पर रिएक्ट नहीं करते. दाएं हाथ के मीडियम पेसर ने पंजाब के लिए 6 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिसमें उन्होंने 3.17 की इकॉनमी रेट से 11 विकेट लिए. पंजाब के लिए उनका आखिरी मैच 2008 में आया था. उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ भी कई मैच खेले.