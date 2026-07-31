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कौन थीं अदिति चौकांडे? जिन्होंने सपना ना पूरे होने पर ले ली खुद की जान, कई सालों से कर रही थी कोशिश, लेकिन..

Who was Aditi Choukande: क्रिकेट जगत से एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने सभी को चौंका दिया. नागपुर के रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन टीम में 17 वर्षीय अदिति चौकांडे नहीं चुनी गईं, तो इस बात से वह काफी निराश थी. इसका अंजाम ये निकला कि अदिति ने अपनी जान ले ली. जानिए आखिर वो कहां रहती थीं और क्या था उसका सपना.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 31, 2026 1:17:11 PM IST

कौन थीं अदिति चौकांडे?
कौन थीं अदिति चौकांडे?


क्रिकेट जगत से एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने सभी को चौंका दिया. नागपुर के रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन टीम में 17 वर्षीय अदिति चौकांडे नहीं चुनी गई थी, इस बात से वह काफी निराश थी.  इसका अंजाम ये निकला कि अदिति ने अपनी जान ले ली. जानिए आखिर वो कहां रहती थीं और क्या था उसका सपना. 

कौन थीं अदिति चौकांडे?

इस लड़की का पूरा नाम अदिति मोरेश्वर चौकंडे था. वह विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (VCA) टीम में जगह बनाने के लिए करीब दो साल से कड़ी मेहनत कर रही थी. अदिति मूल रूप से महाराष्ट्र के अकोला की रहने वाली थी. लेकिन क्रिकेट के प्रति जुनून और भविष्य में भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने के जज्बा लेकर वह अपनी मां के साथ नागपुर आई थी और लक्ष्मी नगर इलाके में रह रही थी. 

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भाई भी है क्रिकेटर

अदिति पिछले दो सालों से नागपुर में सर्वे क्रिकेट एकेडमी में अपनी स्किल्स को निखारने का काम कर रही थी. उसे उम्मीद थी कि वह BCCI से जुड़ी क्रिकेट एकेडमी में जगह बना पाएगी और ऊंचे लेवल पर खेल पाएगी. साथ ही आपको बता दें कि उसका भाई भी एक क्रिकेटर है. लेकिन जब वह नागपुर में एक क्षेत्रीय क्रिकेट एसोसिएशन टीम में नहीं चुनी गई, तो उसे लगा कि उसका सपना टूट गया, और उसने अपनी जान ले ली. 

क्या जानकारी आई सामने?

प्रारंभिक जांच में मिली जानकारी के अनुसार, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की हालिया चयन प्रक्रिया में अदिति मोरेश्वर चौकंडे का चयन नहीं हो पाया था. इसी वजह से वह मानसिक तनाव और अवसाद से ग्रस्त हो गई थीं. आखिरकार, बुधवार तड़के करीब 5:30 बजे उन्होंने नागपुर शहर के लक्ष्मी नगर इलाके में स्थित उमलक्ष्मी अपार्टमेंट में अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. हालांकि, अभी पुलिस विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से मामले की जांच कर रही है. और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘गटर जनरेशन’ वाले बयान पर कंगना रनौत ने तोड़ी चुप्पी, जब हुई आलोचना तो दी सफाई; बोलीं- क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे?

Tags: Aditi Moreshwar Chaukande
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