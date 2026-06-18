Who Is Yoane Wissa: रोनाल्डो की टीम का तोड़ा घमंड! DR कांगो के लिए रचा इतिहास, जानिए कौन हैं योन वीसा?

Who Is Yoane Wissa: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब 46वीं रैंक वाली डीआर कांगो ने पुर्तगाल को 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया. यह मुकाबला 17 जून यानी बुधवार को ह्यूस्टन स्टेडियम में खेला गया. मुकाबले से पहले हर किसी को उम्मीद थी कि विश्व के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल आसानी से डीआर कांगो को हरा देगी. हालांकि जब मैच खत्म हुआ, तो रिजल्ट हैरान करने वाला था. डीआर कांगो ने पुर्तगाल को 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया. इस मैच में पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) फ्लॉप रहे. वह पूरे मैच में भी एक भी गोल नहीं कर पाए, लेकिन एक खिलाड़ी की जमकर तारीफ हो रही है.

इस खिलाड़ी का नाम योन वीसा (Yoane Wissa) है, जो डीआर कांगो के सेंटर स्ट्राइकर हैं. दरअसल, पुर्तगाल ने मैच के छठे मिनट में ही ही जोआओ नेविस के शानदार हेडर के दम पर 1-0 की बढ़त बना ली थी. ऐसे में पुर्तगाल के फैंस जीत का जश्न मनाने लगे थे, लेकिन मुकाबले में ट्विस्ट आना बाकी था. हाफ टाइम के बाद डीआर कांगो के योन वीसा ने भी हेडर के जरिए गोल दाग दिया, जिससे स्कोर 1-1 से बराबर हो गया. आखिरकार मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. इस मैच के बाद डीआर कांगो के योन वीसा की जमकर तारीफ हो रही है. जानें कौन है ये स्टार खिलाड़ी…

कौन हैं योन वीसा?

डीआर कांगो के स्टार युवा फुटबॉलर योन वीसा का जन्म 3 सितंबर 1996 को फ्रांस के विलेन्यूवे-सेंट-जॉर्जेस में हुआ था. योन वीसा ने यहां से ही अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने ब्रेंटफोर्ड के साथ प्रीमियर लीग में अपनी पहचान बनाई. 29 साल के योन वीसा अपनी फुर्ती और स्पीड के लिए जाने जाते हैं. योन वीसा के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए साल 2025 में न्यूकैसल यूनाइटेड (Newcastle United) ने ब्रेंटफोर्ड के साथ कथित तौर पर 55 मिलियन पाउंड की डील के साथ अपने साथ जोड़ लिया. योन वीसा का नई टीम के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा. इसके अलावा इंटरनेशनल मैचों के दौरान लगने वाली चोट की वजह उनके खेल पर असर पड़ा. अब फीफा वर्ल्ड में डीआर कांगो की ओर से खेलते हुए योन वीसा ने गोल करके इतिहास रच दिया है.

A first-ever FIFA World Cup goal for Congo DR 🥹#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Ap2BYAyOoV — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

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योन वीसा ने रचा इतिहास

फीफा विश्व कप 2026 के मैच में पुर्तगाल के खिलाफ योन वीसा ने गोल दागकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. दरअसल, योन वीसा फीफा विश्व कप में डीआर कांगो की ओर से गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. बता दें कि डीआर कांगो ने साल 1974 में पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग लिया था, लेकिन टीम का कोई भी खिलाड़ी गोल नहीं कर पाया था. अब 52 साल बाद एक बार फिर डीआर कांगो की टीम फीफा विश्व कप में खेल रही है. इस विश्व कप में अपने पहले ही मैच में डीआर कांगो की ओर से योन वीसा ने गोल दागकर इतिहास रच दिया है.