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गली क्रिकेट खेलने वाला पहनेगा वेस्टइंडीज की जर्सी! NZ वनडे सीरीज में मिला मौका, कौन है ये 19 साल का खिलाड़ी?

Who Is Vitel Lawes: वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के लिए 19 साल के विटेल लॉज को स्क्वाड में शामिल किया है. विटेल लॉज ने अभी तक सीनियर क्रिकेट में एक भी मैच नहीं खेला हैं. हालांकि वह वेस्टइंडीज के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 8, 2026 5:21:48 PM IST

कौन हैं 19 साल के विटेल लॉज, जिन्हें वेस्टइंडीज की वनडे टीम में मिला मौका.
कौन हैं 19 साल के विटेल लॉज, जिन्हें वेस्टइंडीज की वनडे टीम में मिला मौका.


Who Is Vitel Lawes: वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी स्क्वाड का एलान कर दिया है. यह सीरीज 11 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसकी मेजबानी वेस्टइंडीज कर रही है. इस सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने एक ऐसे खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल किया है, जिसने अभी एक भी प्रोफेशनल मैच नहीं खेला है. अब वह खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ के वनडे में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकता है. हम बात कर रहे 19 साल के कैरेबियाई क्रिकेटर विटेल लॉज की, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के पहले 3 मैचों के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है. जानें कौन हैं विटेल लॉज…

कौन हैं 19 साल के विटेल लॉज?

वेस्टइंडीज के युवा क्रिकेटर विटेल लॉज एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं. उन्होंने अभी तक प्रोफेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है और गली क्रिकेट या लोकल क्रिकेट ही खेला है. विटेल लॉज ने अभी तक प्रथम श्रेणी, एक दिवसीय या टी20 स्तर पर कोई मैच नहीं खेला है. ऐसे में अगर वह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हैं, तो यह उनका पहला सीनियर मैच होगा. हालांकि विटेल लॉज वेस्टइंडीज अंडर-19 टीम के लिए खेल चुके हैं.

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उन्होंने पिछले साल अंडर-19 वर्ल्ड कप में 22.70 की औसत से 10 विकेट चटकाए थे. फिलहाल वह वेस्ट इंडीज की सीनियर टीम के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं. बता दें कि वेस्टइंडीज की पूर्व बाएं हाथ की स्पिनर निकिता मिलर को न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत के लिए सपोर्ट स्टाफ में शामिल किया गया है. दरअसल, निकिता मिलर पहले भी विटेल लॉज के साथ खेल चुकी हैं. इससे युवा खिलाड़ी को थोड़ी मदद मिलेगी.

विटेल लॉज को लेकर क्या बोले कोच?

वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी का कहना है कि विटेल लॉज को स्क्वाड में शामिल करना एक रणनीतिक फैसला है. उन्होंने कहा, ‘हम ऐसे खिलाड़ियों को सामने लाने के अपने लंबे समय के विजन को जारी रखे हुए हैं, जो अपनी स्किल्स के हिसाब से सबसे अच्छी कंडीशन में टीम को सपोर्ट कर सकें.’

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हेटमायर शुरुआती मैचों से बाहर

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती 3 मैचों के लिए घोषित वेस्टइंडीज की स्क्वाड में शिमरन हेटमायर का नाम शामिल नहीं है. बताया गया है कि हेटमायर MLC के मौजूदा सीजन में खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वह शुरुआती 3 मैचों में नहीं खेल पाएंगे. हेटमायर के अलावा ऑलराउंडर खिलाड़ी शमर स्प्रिंगर भी स्क्वाड में नहीं हैं, क्योंकि वह अपनी मां के निधन की वजह से इस सीरीज में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे. उनकी जगह पर कीमो पॉल को टीम में शामिल किया गया है.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की शुरुआत 12 जुलाई से होगी. सीरीज के 2 वनडे मुकाबले 12, 14 और 17 जुलाई को गुयाना के स्टेडियम में खेले जाएंगे. इसके बाद आखिरी दो मैच 20 और 22 जुलाई को बारबाडोस के स्टेडियम में खेले जाएंगे. ये सभी मैच मैचों भारतीय समयानुसार रात 12 बजे से शुरू होंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन ODI मैचों के लिए वेस्टइंडीज की टीम

शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर), एकीम ऑगस्टे, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स.

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