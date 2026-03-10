Home > खेल > Kuldeep Yadav Wedding: कौन हैं वंशिका, जिनके साथ सात फेरे लेंगे कुलदीप यादव, जानिए क्या करती हैं उनकी होने वाली दुल्हन?

Kuldeep Yadav Wedding: कौन हैं वंशिका, जिनके साथ सात फेरे लेंगे कुलदीप यादव, जानिए क्या करती हैं उनकी होने वाली दुल्हन?

Kuldeep Yadav and Vanshika Wedding: कुलदीप यादव 14 मार्च को मसूरी के एक रिसॉर्ट में वंशिका से शादी करेंगे. T20 वर्ल्ड कप विनर ने शादी करने से पहले भारत को तीसरा टाइटल जिताने में मदद करने के लिए अपनी शादी टाल दी थी.

By: Preeti Rajput | Published: March 10, 2026 2:19:51 PM IST

कुलदीप यादव 14 मार्च को मसूरी के एक रिसॉर्ट में वंशिका से शादी करेंगे.
कुलदीप यादव 14 मार्च को मसूरी के एक रिसॉर्ट में वंशिका से शादी करेंगे.


Kuldeep Yadav and Vanshika Wedding: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ऐतिहासिक जीत का जश्न अभी थमा भी नहीं था, कि टीम इंडिया से एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर और ‘चाइनामैन’ गेंदबाज कुलदीप यादव जल्द ही अपनी जिंदगी की एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं. मैदान पर बल्लेबाजों को नानी याद दिलाने वाले कुलदीप 14 मार्च, 2026 को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए यह दोहरी खुशी का मौका बन चुका है. हाल ही में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपनी तीसरा टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. वहीं दूसरी तरफ कुलदीप जल्द वंशिका से शादी करने जा रहे हैं. 

You Might Be Interested In

कानपुर से है ताल्लुक

कानपुर के रहने वाले कुलदीप और वंशिका एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं. सालों की जान पहचान और दोस्ती के बाद अब कपल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. दोनों ने 4 जून, 2025 को लखनऊ के एक निजी होटल में सगाई की थी. 

वर्ल्ड कप के लिए टाली थी शादी

बता दें कि, यह शादी पहले नवंबर 2025 में होनी थी, लेकिन जब कुलदीप का सिलेक्शन टी20 वर्ल्ड कप टीम में हुआ, तो उन्होंने अपनी शादी को आगे बढ़ा दिया. कुलदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में केवल 14 रन देकर 1 विकेट लिया था. 

You Might Be Interested In

कौन है वंशिका?

वंशिका कानपूर की रहने वाली हैं. उनके पिता का नाम योगेंद्र सिंह चड्ढा है, जो एलआईसी में कार्यरत हैं. वहीं, वंशिका इस समय ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रही हैं. वंशिका ने सेंट मैरी से 2017 में12वीं पास की थी. आगे की पढ़ाई के बाद वह जॉब के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गईं.

Sanju Samson net worth 2026: BMW से लेकर रेंज रोवर तक दौलत में डूबे हुए संजू सैमसन, नेट वर्थ के आगे कई किक्रेटर फेल

मसूरी में लेंगे साथ फेरे 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुलदीप और वंशिका की शादी उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी में होने वाली है. शादी का जश्न 13 मार्च से शुरु हो जाएगा. जिसमें हल्दी और मेहंदी की रस्में की जाएंगी.  शादी के बाद 17 मार्च को लखनऊ के होटल ‘सेंट्रम’ में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा. जिसमें तमाम क्रिकेट सितारे और राजनीति जगत के दिग्गज शामिल होंगे. 

IPL 2026 Start Date: कब से शुरू होगा IPL, कहां-कहां पर खेले जाएंगे मैच, जानें सबकुछ

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-1Kuldeep YadavVanshika
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने दूसरे मजहब में की शादी, तोड़ डाली...

March 10, 2026

क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा किला...

March 10, 2026

म्यूचुअल फंड बेचे बिना मिलेगा लोन, जानें आसान तरीका

March 9, 2026

रूसी से भर गया है पूरा सिर? घर पर ट्राई...

March 9, 2026

शकीरा की सिजलिंग तस्वीरे देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

March 9, 2026

इस फल को खाने से किडनी से मिलेगा छुटकारा

March 9, 2026
Kuldeep Yadav Wedding: कौन हैं वंशिका, जिनके साथ सात फेरे लेंगे कुलदीप यादव, जानिए क्या करती हैं उनकी होने वाली दुल्हन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kuldeep Yadav Wedding: कौन हैं वंशिका, जिनके साथ सात फेरे लेंगे कुलदीप यादव, जानिए क्या करती हैं उनकी होने वाली दुल्हन?
Kuldeep Yadav Wedding: कौन हैं वंशिका, जिनके साथ सात फेरे लेंगे कुलदीप यादव, जानिए क्या करती हैं उनकी होने वाली दुल्हन?
Kuldeep Yadav Wedding: कौन हैं वंशिका, जिनके साथ सात फेरे लेंगे कुलदीप यादव, जानिए क्या करती हैं उनकी होने वाली दुल्हन?
Kuldeep Yadav Wedding: कौन हैं वंशिका, जिनके साथ सात फेरे लेंगे कुलदीप यादव, जानिए क्या करती हैं उनकी होने वाली दुल्हन?