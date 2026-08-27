Who is Vandan Alankar Sawai: मां से सीखा शतरंज खेलना, पढ़ाई में भी अव्वल…कौन हैं वंदन अलंकार सेवाई, जिन्होंने शतरंज के शहंशाह को हराया

Who is Vandan Alankar Sawai: नॉर्वे के शतरंज के दिग्गज मैग्नस कार्लसन 2011 से दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बने हुए हैं. इसलिए उनकी जीत ही नहीं बल्कि बार की खबरें भी सुर्खियां बन जाती है. इस बाद दिल्ली के 15 साल के शतरंज खिलाड़ी वंदन अलंकार सवाई ने हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है. वंदन ने जीत के बाद भी अपने माता-पिता और कोच को नहीं बताया. बाद में जब उनके पिता ने उनका प्रोफाइल देथो तब उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने दुनिया के टॉप शतरंज खिलाड़ी को हरा दिया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खेल का आयोजन ऑनलाइन किया गया था. पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले वंदन के कोच गुरप्रीत पाल सिंह भी हैरान हैं.

कोच ने क्या कहा?

बताया जा रहा है कि कोच गुरप्रीत इंडियन रेलवे में काम करते हैं. जिसने कहा कि मैं वंदन को 7 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूं. वह कुछ महीने पहले ही कैंडिडेट मास्टर बने हैं. मुझे उम्मीद है कि कड़ी मेहनत से वह और बेहतर करेंगे और आखिरकार ग्रैंडमास्टर बनेंगे. मंगलवार रात Chess.com के टाइटल्ड ट्यूसडे के एक मैच में दिल्ली के 15 साल के वंदन अलंकार सवाई ने 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया. लेकिन अपने कोच को इस बारे में कुछ नहीं बताया.

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कौन हैं वंदन अलंकार सवाई?

वंदन अलंकार सवाई दिल्ली के रहने वाले हैं. बताया जा रहा है कि वंदन की शतरंज में दिलचस्पी घर से ही शुरू हुई. उनकी मां ने बचपन में अपने भाई के साथ शतरंज खेला था और वंदन को भी यह खेल सिखाया था. बाद में परिवार ने वंदन के हुनर ​​को सही दिशा देने के लिए उन्हें सिंह की देखरेख में डाल दिया. वंदन शतरंज के अलावा पढ़ाई में भी अच्छे हैं और उन्हें युद्धों के बारे में पढ़ना पसंद है, जबकि कहानियों और फिल्मों में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं हैं. इसके अलावा, उन्हें यह भी पक्का नहीं है कि वे शतरंज को ही अपना फुल-टाइम पेशा बनाएंगे. वंदन अलंकार सवाई के पिता एक बैंकर हैं, जिनका नाम अलंकार सवाई है.

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