पापा के अधूरे सपने से IPL को मिला नया स्टार! बेटे ने बल्ले से रचा इतिहास, कौन है ये ‘धुरंधर’?

Who Is Urvil Patel: IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कड़कती धूप में मुकाबला खेला गया. दिन के इस कड़े मुकाबले में एक सितारे ने खूब चमक बिखेरी. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल ने तूफानी बल्लेबाजी की. उर्विल पटेल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की. उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया. यह आईपीएल इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक है.

इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने का कारनामा किया था. उर्विल पटेल ने जायसवाल की बराबरी कर ली है. उर्विल पटेल ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की. पहली गेंद खेलने के बाद अगली 5 गेंदों पर लगातार 5 सिक्स लगाए. फिर छठी गेंद पर 4 और 7वीं गेंद पर छक्का लगाया. उनकी बल्लेबाजी देख हर कोई हैरान रह गया. ऐसे में क्रिकेट के गलियारों में उर्विल पटेल को लेकर चर्चा हो रही है. जानें कौन है ये बल्लेबाज…

कौन हैं उर्विल पटेल?

10 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के मैच में आईपीएल को एक नया स्टार मिला. सीएसके के उर्विल पटेल ने 23 गेंदों पर 65 रनों की आतिशी पारी खेली. इस दौरान उर्विल पटेल के बल्ले से 8 छक्के और 2 चौके आए. उन्होंने 13 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने भगवान को प्रणाम करके जेब से एक पर्ची निकाली. इस पर्ची पर लिखा था, ‘This is for you Papa’. उर्विल पटेल के पिता ने उन्हें क्रिकेटर बनाने के लिए कई त्याग किए हैं.

ऐसे में जब उर्विल पटेल ने आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया, तो उस पारी को अपने पिता को डेडीकेट किया. दाएं हाथ के 27 वर्षीय बल्लेबाज उर्विल पटेल गुजरात के रहने वाले हैं, जो घरेलू क्रिकेट में अपनी स्टेट टीम के लिए खेलते हैं. उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जब उन्होंने 6 पारियों में 229 के स्ट्राइक रेट और 78.75 की औसत से 315 रन बनाए थे.

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बेटे ने पूरा किया पिता का ख्वाब

युवा विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल को आईपीएल 2026 की शुरुआत में मौके नहीं मिले. आयुष म्हात्रे के चोटिल होने के बाद उर्विल पटेल की प्लेइंग-11 में एंट्री हुई. पहले 3 मैचों में उर्विल पटेल ने 4, 24 और 17 रन बनाए. फिर आखिरकार उनके बल्ले से तूफानी अर्धशतकीय पारी आई. इस मुकाबले में ऐसा लग रहा था कि उर्विल पटेल किसी मिशन पर आए हैं. दरअसल, उर्विल पटेल के पिता खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. वह पेशे से एक फिजिकल ट्रेनिंग (PT) टीचर और पूर्व स्प्रिंटर (धावक) रहे हैं. अब बेटे ने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया है. उर्विल पटेल आईपीएल के बड़े मंच पर चमकता सितारा बन गए हैं.

28 गेंदों में जड़ चुके शतक

गुजरात के विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल घरेलू क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी हैं. उन्हें भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में गिना जाता है. साल 2024 में उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सिर्फ 28 गेंदों पर शतक लगाकर इतिहास रच दिया था. उन्होंने ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 32 गेंदों पर शतक लगाया था. उर्विल पटेल ने 61 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 1,535 रन आए हैं. इसमें 3 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं.