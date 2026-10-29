WPL में ‘लेडी सूर्यवंशी’ की एंट्री! कौन हैं 15 साल की उमा काशवी, किस टीम ने कितने रुपये में खरीदा?

Who Is Uma Kashvi: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के लिए बुधवार (28 अक्टूबर) को कोच्चि में मिनी ऑक्शन का आयोजन किया गया. इस ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिनेक्स रहीं, लेकिन उनसे ज्यादा चर्चा 15 साल की खिलाड़ी की हो रही है. दरअसल, WPL 2027 के ऑक्शन में कर्नाटक की 15 साल की ऑलराउंडर उमा काशवी (काशवी कंडीकुप्पा) पर बोली लगाई गई. दिल्ली कैपिटल्स ने उमा काशवी को 10 लाख रुपये के बेस प्राइस में खरीदकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया. इसी के साथ उमा काशवी महिला प्रीमियर लीग (WPL) इतिहास की सबसे युवा खिलाड़ी बन गईं, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है. उमा काशवी को WPL की ‘लेडी सूर्यवंशी’ भी बताया जा रहा है. जानें कौन हैं ये युवा ऑलराउंडर…

कौन हैं 15 साल की उमा काशवी?

कर्नाटक की रहने वाली 15 साल की उमा काशवी का जन्म 9 अप्रैल 2011 को हुआ था. दिलचस्प बात यह है कि काशवी के जन्म से सिर्फ एक हफ्ते पहले ही भारतीय टीम ने वनडे विश्व का खिताब जीता था. उम्र के मामले में काशवी अभी भारत के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से भी छोटी हैं. हालांकि वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ 14 साल की उम्र में IPL कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था. वहीं, अब काशवी WPL की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने हरियाणा की दीया यादव का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्हें पिछले साल 16 साल की उम्र में दिल्ली कैपिटल्स ने ही खरीदा था.

The moment history was created at #TATAWPLAuction 2027 🔨✨ 🎥 15-year-old Uma Kashvi becomes the 𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙨𝙤𝙡𝙙 at a #TATAWPL Auction 💙 @DelhiCapitals https://t.co/ArItcPrwR9 — Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026

उमा काशवी का रिकॉर्ड्स

15 साल की उमा काशवी दाएं हाथ की बल्लेबाज के साथ ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं. उन्होंने BCCI महिला अंडर-15 वनडे टूर्नामेंट में 172 की औसत से 516 रन बनाए थे, जिसके बाद वो चर्चा में आई थीं. इसमें उनके बल्ले से 3 शतक और 1 अर्धशतक आए थे. रिपोर्ट के अनुसार, काश्वी ने कर्नाटक में अपने आयु वर्ग के 530 मैचों में 13,000 से ज्यादा रन बनाए हैं. इसमें 24 शतक और 68 अर्धशतक शामिल रहे हैं. काशवी ने कर्नाटक की अंडर-15 टीम की कप्तानी की है और महारानी ट्रॉफी में बेंगलुरु ब्लास्टर्स की कमान भी संभाल चुकी हैं.

काशवी का क्रिकेट सफर

काशवी ने सिर्फ 7 साल की उम्र में घर के पास की एकेडमी में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. WPL 2027 ऑक्शन से पहले उमा काशवी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैंप में भी ट्रेनिंग कर चुकी हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इस अनुभव ने उन्हें मैदान पर आक्रामक रवैया अपनाने और खुद पर भरोसा रखने का महत्व सिखाया.