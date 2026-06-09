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कौन हैं टोटोआ औवा? जिसके साथ नाइट क्लब में भिड़े बेन स्टोक्स, 6 फीट 5 इंच हाइट, 125 KG है वजन

बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन से जुड़े नाइटक्लब विवाद में रग्बी खिलाड़ी टोटोआ औवा का नाम सामने आया है. रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक रग्बी प्लेयर है.

By: Satyam Sengar | Published: June 9, 2026 6:43:30 PM IST

कौन हैं टोटोआ औवा? जिसके साथ नाइट क्लब में भिड़े बेन स्टोक्स.
कौन हैं टोटोआ औवा? जिसके साथ नाइट क्लब में भिड़े बेन स्टोक्स.


इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन इन दिनों एक नाइटक्लब विवाद को लेकर चर्चा में हैं. अब इस मामले में एक नया नाम भी सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, झगड़े में शामिल रग्बी खिलाड़ी टोटोआ औवा थे, जो सारासेन्स क्लब के युवा खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. यह घटना सोमवार तड़के लंदन के चेल्सी इलाके में स्थित रेक्स रूम्स नाइटक्लब में हुई. बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत के बाद बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन क्लब के वीआईपी एरिया में मौजूद थे
इसी दौरान वहां किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जो बाद में झगड़े में बदल गई. रिपोर्ट्स के अनुसार, झगड़े के दौरान टोटोआ औवा भी वहां मौजूद थे. कहा जा रहा है कि उन्होंने एक मुक्का मारा, लेकिन वह गस एटकिंसन को लगने के बजाय इंग्लैंड टीम के एक सुरक्षा अधिकारी को जा लगा. चोट लगने के बाद सुरक्षा अधिकारी को टांके तक लगवाने पड़े.

कौन हैं टोटोआ औवा?

21 साल के टोटोआ औवा को रग्बी का उभरता हुआ खिलाड़ी माना जाता है. वह सामोआ अंडर-20 और सामोआ ए टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं. पिछले सीजन में उन्होंने एम्पथिल क्लब के लिए खेलते हुए 17 मैच खेले थे और अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया था. वह करीब 6 फीट 5 इंच और 125 किलो के हैं. हालांकि इस विवाद के बाद उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस घटना का असर उनके करियर पर भी पड़ सकता है.

ईसीबी कर रहा है जांच

इस मामले को लेकर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने जांच शुरू कर दी है. बोर्ड यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उस रात क्या हुआ था. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन ने टीम के नियमों का उल्लंघन किया था. फिलहाल माना जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर बैठना पड़ सकता है. हालांकि अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा. इस पूरे मामले ने इंग्लैंड क्रिकेट में हलचल मचा दी है. अब सभी को ईसीबी की रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे पता चलेगा कि इस विवाद में किसकी कितनी जिम्मेदारी थी और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी.

Tags: ben stokes
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