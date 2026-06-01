Tim Payne: कौन हैं टिम पेन? न्यूजीलैंड के इस फुटबॉलर के पीछे क्यों पागल हुई दुनिया, FIFA भी रह गया हैरान!

Who is Tim Payne: कुछ हफ्ते पहले तक, ज्यादातर फुटबॉल फैंस ने टिम पेन (Tim Payne) का नाम सुना भी नहीं होगा. लेकिन आज न्यूजीलैंड का यह डिफेंडर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में है और मजेदार बात यह है कि वह 2026 फीफा वर्ल्ड कप के कोई बहुत बड़े स्टार भी नहीं हैं. उनकी इस कामयाबी का रास्ता किसी गोल, ट्रांसफर की अफवाहों या किसी धमाकेदार परफॉर्मेंस से होकर नहीं गुजरा.

इस कहानी की शुरुआत हुई एक अर्जेंटाइन इन्फ्लुएंसर से, जिसने ठान ली थी कि वह इस वर्ल्ड कप के सबसे अनजान प्लेयर को रातों-रात फेमस बनाकर रहेगा. फिर क्या था? देखते ही देखते टिम पेन फुटबॉल की दुनिया के सबसे अनोखे इंटरनेट सनसनी बन गए, और उनका यह जलवा देखकर खुद फीफा (FIFA) भी हैरान रह गया.

एक अर्जेंटाइन इन्फ्लुएंसर ने टिम पेन को कैसे किया वायरल?

यह पूरी कहानी शुरू हुई अर्जेंटीना के एक कंटेंट क्रिएटर वेलेन स्कार्सिनी (Valen Scarsini) से, जिन्हें लोग इंटरनेट पर एल स्कार्सो (El Scarso) के नाम से जानते हैं. वर्ल्ड कप से ठीक पहले, स्कार्सिनी ने खुद को एक अजीब सा चैलेंज दिया. वह एक ऐसे प्लेयर को ढूंढना चाहते थे जिसे कोई न जानता हो और उसे पूरी दुनिया में फेमस बनाना चाहते थे. पूरी स्क्वाड छानने के बाद उनकी नजर पड़ी टिम पेन पर जो वेलिंगटन फोनिक्स (Wellington Phoenix) और न्यूजीलैंड की नेशनल टीम के लिए डिफेंडर हैं.

उस वक्त पेन के इंस्टाग्राम पर 5,000 से भी कम फॉलोअर्स थे. स्कार्सिनी ने वीडियोज बनाना शुरू किया और दुनिया भर के फुटबॉल फैंस से अपील की कि वे पेन को फॉलो करें और बस, यह बात आग की तरह फैल गई.

कुछ ही दिनों में पेन के फॉलोअर्स हजारों से सीधे लाखों-करोड़ों में पहुंच गए. फैंस ने उनके सोशल मीडिया पेजेस को मीम्स, कमेंट्स और ढेर सारे प्यार से भर दिया. जो चीज एक छोटे से सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू हुई थी, वह इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ऑफ-फील्ड कहानी बन गई.

यह ट्रेंड इतना बड़ा हो गया कि खुद फीफा (FIFA) भी इसमें कूद पड़ा. फीफा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम वर्ल्ड कप अकाउंट ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘Two words: Tim Payne.’

आखिर कौन हैं टिम पेन?

इस वायरल ट्रेंड से पहले तक, पेन को न्यूजीलैंड फुटबॉल में एक अनुभवी डिफेंडर के रूप में जाना जाता था. ऑकलैंड में जन्मे इस फुटबॉलर ने एक दशक से ज्यादा समय तक न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया है और हाल ही में उन्होंने ऑल व्हाईट्स (New Zealand team) के लिए अपने 50 इंटरनेशनल मैच पूरे किए हैं. क्लब लेवल पर, वह ऑस्ट्रेलिया की ए-लीग में वेलिंगटन फोनिक्स के लिए खेलते हैं. इसके अलावा वह ब्लैकबर्न रोवर्स, ऑकलैंड सिटी और पोर्टलैंड टिम्बर्स 2 का हिस्सा भी रह चुके हैं.

सबसे मजेदार बात यह है कि पेन के फेमस होने की वजह ही यही थी कि वह फेमस नहीं थे. जहां एक तरफ सारी दुनिया लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे और जूड बेलिंगहैम जैसे बड़े सितारों के पीछे भागती है, वहीं फैंस को एक ऐसे प्लेयर को सपोर्ट करने का आइडिया बहुत पसंद आया जिसे आमतौर पर लोग नोटिस भी नहीं करते. पेन खुद इस अचानक मिली दीवानगी से काफी हैरान हैं और उन्होंने उन सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उन्हें रातों-रात एक अलग पहचान दे दी.

टिम पेन के फीफा फ्यूचर को लेकर क्यों हो रही है चर्चा?

अब यह वायरल कैंपेन सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ने तक ही सीमित नहीं रहा. फैंस अब सोशल मीडिया पर मजाक कर रहे हैं कि क्या पेन आने वाले फीफा वीडियो गेम्स में एक सबके पसंदीदा और इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े चेहरों में से एक बनकर उभरेंगे?

सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन 5,000 से कम फॉलोअर्स वाले एक डिफेंडर का फुटबॉल वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुर्खी बन जाना भी तो नामुमकिन ही लगता था. न्यूजीलैंड की टीम अब अपने वर्ल्ड कप सफर के लिए तैयार है, पर पेन ने मैच शुरू होने से पहले ही बाजी मार ली है. मैदान पर बिना एक भी बॉल को लात मारे, वह इस टूर्नामेंट के सबसे जाने-पहचाने चेहरों में से एक बन चुके हैं.