IPL 2026: 1 ओवर में जड़े 26 रन… कौन हैं PBKS के सूर्यांश शेडगे? जिन्होंने बल्ले से काटा गदर

Who Is Suryansh Shedge: IPL 2026 में पंजाब किंग्स (PBKS) को रविवार (3 मई) को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में पंजाब किंग्स की ओर से एक युवा बल्लेबाज ने मोर्चा संभाला था. हम बात कर रहे हैं कि पंजाब के युवा बैटर सूर्यांश शेडगे की, जिन्होंने गुजरात के खिलाफ 29 गेंदों पर 57 रनों की तूफानी पारी खेली. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में सूर्यांश शेडगे ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को खूब प्रभावित किया. सूर्यांश शेडगे ने अपनी तूफानी अर्धशतकीय पारी में 3 चौके और 5 छक्के लगाए. सूर्यांश शेडगे भले ही अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिया. जानें कौन हैं सूर्यांश शेडगे…

1 ओवर में जड़े 26 रन

गुजरात टाइटंस के खिलाफ पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी. पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 36 रनों के स्कोर पर 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे. एक समय पर ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स एक बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाएगी. इस दौरान पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे बल्लेबाजी करने आते हैं. सूर्यांश शेडगे ने दवाब में आकर आतिशी पारी खेली. उन्होंने टीम को संकट से उबारा और पारी को आगे बढ़ाया. इस मैच में टर्निंग प्वाइंट तब आया, जब सूर्यांश शेडगे ने गुजरात टाइटंस के गेंदबाज मानव सुथार के 1 ही ओवर में 27 रन ठोक दिए. इसे विस्फोटक बल्लेबाजी से पंजाब किंग्स की टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई.

PBKS in recovery mode? 😲 🎥 The youngster Suryansh Shedge with three SIXES out of nowhere 👏👏 He also notches up his maiden #TATAIPL fifty, off only 24 balls 👌 Updates ▶️ https://t.co/9vBsQTIV2x#KhelBindaas | #GTvPBKS | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/o5a4YvhEdv — IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2026

कौन हैं सूर्यांश शेडगे?

23 साल के युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे घरेलू क्रिकेट में मुंबई की ओर से खेलते हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 में सूर्यांश शेडगे को 30 लाख रुपये के बेस प्राइस में खरीदा था. आईपीएल 2026 के लिए भी पंजाब किंग्स ने सूर्यांश शेडगे को रिटेन किया था. सूर्यांश शेडगे ने पिछले सीजन 5 मैच खेले थे, जिनमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. हालांकि आईपीएल 2026 में जैसे ही सूर्यांश शेडगे को मौका मिला, तो उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया.

सूर्यांश शेडगे का घरेलू करियर

टी20 क्रिकेट की बात करें, तो इस फॉर्मेट में सूर्यांश शेडगे ने अभी तक कुल 25 मैच खेले हैं. इस दौरान 18 पारियों में उनके बल्ले से 184.28 के स्ट्राइक रेट से 258 रन निकले हैं. साथ ही उन्होंने 13 विकेट भी अपने नाम किए हैं. वहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सूर्यांश शेडगे के नाम 8 मैचों की 12 पारियों में 439 रन दर्ज हैं, जबकि लिस्ट-ए में उन्होंने 10 मैचों मे 111 रन बनाए हैं.