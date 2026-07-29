कौन हैं सुभदीप घोष? जो बने टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच, टी दिलीप की हुई छुट्टी

Subhadeep Ghosh New Fielding Coach: जिम्बाब्वे दौरा खत्म होने के बाद भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में बड़े बदलाव हो रहे हैं. पहले गौतम गंभीर के करीब और टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने अपने से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद बीसीसीआई ने फील्डिंग कोच टी दिलीप की भी छुट्टी कर दी. टी दिलीप लंबे समय से भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत के खिलाड़ियों की फील्डिंग काफी निराशाजनक रही है.

इसका खामियाजा टी दिलीप को भुगतना पड़ा. दरअसल, इंग्लैंड दौरे के बाद टी दिलीप का कार्यकाल खत्म हो गया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया. अब बीसीसीआई ने सुभदीप घोष को भारतीय टीम का नया फील्डिंग कोच बनाया है. जानें कौन हैं सुभदीप घोष…

कौन हैं सुभदीप घोष?

रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने असम के पूर्व क्रिकेटर सुभदीप घोष को टीम इंडिया का नया फील्डिंग कोच नियुक्त किया है. 1968 में जन्मे सुभदीप घोष दाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑफ स्पिनर रहे हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में असम और रेलवे का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में 17 फर्स्ट क्लास और 17 लिस्ट-ए मैच खेले. फर्स्ट क्लास में उनके नाम 316 रन और लिस्ट-ए में 307 रन दर्ज हैं. सुभदीप घोष 1994-95 सीजन में घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने साल 2004 में आखिरी फर्स्ट क्लास और 2005 में अंतिम लिस्ट-ए मुकाबला खेला.

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भारतीय टीम के कर चुके काम

रिटायरमेंट के बाद सुभदीप घोष ने कोचिंग करियर की शुरुआत की. वह पिछले 6-7 साल से नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) से जुड़े हैं. उन्होंने राहुल द्रविड़ के NCA प्रमुख रहने के दौरान भी खिलाड़ियों के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग आयु वर्ग की भारतीय टीमों के साथ फील्डिंग कोच की भूमिका निभाई.

इतना ही नहीं, साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला टीम के साथ फील्डिंग कोच के रूप में काम किया. फिर साल 2024 में वह इंडिया ए और इंडिया अंडर-19 टीमों से भी जुड़े रहे हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका में होने वाला उनका 2024 विश्व कप अभियान भी शामिल है. इन सभी के अलावा वह आईपीएल में भी कई टीमों के साथ काम कर चुके हैं.

श्रीलंका दौरे से संभालेंगे जिम्मेदारी

भारतीय टीम में आने के बाद सुभदीप घोष का पहला असाइमेंट अगस्त में होने वाली भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज होगी. इस सीरीज में सुभदीप घोष टीम इंडिया के साथ जुड़कर खिलाड़ियों की फील्डिंग मजबूत बनाने पर काम करेंगे.