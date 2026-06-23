ICC रैंकिंग में श्री चरणी का धमाका! डेब्यू के एक साल बाद बनी नंबर-1, जानिए कौन है ये युवा स्पिनर?

ICC Women’s T2OI Rankings: भारत की 21 साल की स्पिन स्टार श्री चरणी दुनिया की नंबर-1 टी20 गेंदबाज बन गई हैं. 23 जून यानी मंगलवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने महिला टी20 खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की. इस रैंकिंग में भारतीय युवा स्पिनर श्री चरणी पहले नंबर पर पहुंच गई हैं. श्री चरणी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ 3 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं.

उन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट लिए. इसके बाद नीदरलैंड के खिलाफ 4 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट चटकाए. इस शानदार प्रदर्शन के दम पर श्री चरणी ने इंग्लैंड की स्पिनर लिन्से स्मिथ को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 पर अपना कब्जा जमा लिया है. जानिए कौन हैं श्री चरणी…

कौन हैं स्पिन स्टार श्री चरणी?

श्री चरणी आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले से ताल्लुक रखती हैं. 21 साल की महिला स्पिनर स्टार साल 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. डेब्यू मैच में ही श्री चरणी ने 3.5 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. इसके बाद से श्री चरणी लगातार टी20 इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन करती आ रही हैं. उन्होंने WPL 2026 में भी दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए खूब प्रभावित किया था. इस शानदार प्रदर्शन के चलते ही श्री चरणी को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की महिला टीम में जगह मिली.

डेब्यू के एक साल बाद ही बनी नंबर-1

श्री चरणी ने जून 2025 में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इसके एक साल के अंदर ही श्री चरणी दुनिया की नंबर-1 गेंदबाज बन गई हैं. ICC की ओर से जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार, श्री चरणी के खाते में 753 रेटिंग प्वाइंट्स हो गए हैं. वहीं, इंग्लैंड के स्टार स्पिनर लिन्से स्मिथ 2 पायदान नीचे खिसककर तीसरे नंबर पर आ गई हैं. लिन्से स्मिथ के खाते में 726 रेटिंग प्वाइंट्स हैं.

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ICC की ताजा महिला टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड की स्पिनर चार्ली डीन (733) दूसरे नंबर पर आ गई हैं, जबकि सोफी एक्लेस्टोन की 8वें पायदान से ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गई हैं. इसके अलावा वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज (9 पायदान चढ़कर 11वें पर), ऑस्ट्रेलिया की पेसर किम गार्थ (25 पायदान ऊपर 20वें), पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना (10 स्थान ऊपर 25वें पर) और आयरलैंड की ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगास्ट (10 स्थान ऊपर 26वें पर) को भी फायदा हुआ है.

T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी बदलाव

महिला टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में कुछ खास बड़ा बदलाव हुआ है. ऑस्ट्रेलिया की ओपनर जॉर्जिया वॉल पहले नंबर पर बरकरार हैं. जॉर्जिया की साथी बल्लेबाज बेथ मूनी एक स्थान चढ़कर दूसरे पर आ गई हैं. वहीं, भारत की ओपनर बल्लेबाज शेफाली वर्मा एक पायदान ऊपर चढ़कर छठे पर आ गई हैं, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर 1 स्थान ऊपर चढ़कर 10वें पायदान पर आ गई हैं.

ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में उलटफेर

T20I ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है. वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज पहले नंबर पर बनी हुई हैं. वहीं, न्यूजीलैंड की अमेलिया केर दूसरे नंबर हैं. इसके अलावा तीसरे नंबर पर श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापट्टू, चौथे पर दीप्ति शर्मा और पांचवें पर प्रेंडरगास्ट हैं. इसके अलावा पाकिस्तान के कप्तान फातिमा सना 1 पायदान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर आ गई हैं.