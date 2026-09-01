Home > खेल > मुंबई ने फिर बदला कप्तान, शार्दुल की जगह सिद्धेश लाड को सौंपी रणजी टीम की कमान, कौन है ये धाकड़ बल्लेबाज?

मुंबई ने फिर बदला कप्तान, शार्दुल की जगह सिद्धेश लाड को सौंपी रणजी टीम की कमान, कौन है ये धाकड़ बल्लेबाज?

Who Is Siddhesh Lad: मुंबई ने रणजी ट्रॉफी के नए सीजन से पहले कप्तानी में बदलाव किया है. शार्दुल ठाकुर की जगह 34 साल के अनुभवी बल्लेबाज सिद्धेश लाड को कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सिलेक्टर्स का कहना है कि शार्दुल ठाकुर के वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते यह फैसला लिया गया है. जानें कौन हैं सिद्धेश लाड...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 1, 2026 12:47:22 PM IST

कौन हैं सिद्धेश लाड, जिन्हें रणजी ट्रॉफी 2026-27 के लिए मुंबई का कप्तान बनाया गया?
कौन हैं सिद्धेश लाड, जिन्हें रणजी ट्रॉफी 2026-27 के लिए मुंबई का कप्तान बनाया गया?


Who Is Siddhesh Lad: साल 2026-27 के रणजी ट्रॉफी सीजन में मुंबई की टीम एक बार फिर नए कप्तान के साथ उतरेगी. इस टूर्नामेंट के लिए मुंबई ने टीम की कप्तानी में बदलाव किया है. शार्दुल ठाकुर की जगह सिद्धेश लाड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. सिद्धेश लाड रणजी ट्रॉफी 2026-27 में 42 बार की चैंपियन टीम मुंबई की कमान संभालते नजर आएंगे. पिछले सीजन में शार्दुल ठाकुर ने मुंबई की कप्तानी की थी, लेकिन इस सीजन में उन्हें हटा दिया गया है. मुंबई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन राजेश पवार ने कहा कि यह फैसला वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत लिया गया है. अब सिद्धेश लाड मुंबई की कमान संभालेंगे. जानें कौन हैं सिद्धेश लाड…

कौन हैं सिद्धेश लाड?

34 साल के सिद्धेश लाड मुंबई के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं. उन्होंने रणजी के पिछले सीजन में शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) की कप्तानी में खेलते हुए मुंबई की ओर से खेलते हुए 774 रन बनाए थे. इसमें उनके बल्ले से 5 शतक और 1 अर्धशतक आए थे. इसी शानदार प्रदर्शन का इनाम इस सीजन सिद्धेश लाड को कप्तानी के रूप में मिला है. सिद्धेश लाड ने साल 2013 में 21 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने अपने दूसरे ही मैच नमें दिल्ली के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाया था. घरेलू क्रिकेट में सिद्धेश लाड ने 8 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं. साल 2015 में उन्होंने IPL में मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया, लेकिन सिर्फ एक ही मैच खेल पाए.

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सिद्धेश लाड को क्यों मिली कप्तानी?

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सिलेक्टर्स का कहना है कि शार्दुल ठाकुर के वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. सिलेक्टर्स चाहते हैं कि शार्दुल ठाकुर पर कप्तानी का एक्स्ट्रा लोड न पड़े. वह टीम का रणनीतियों का अहम हिस्सा बने रहेंगे. हालांकि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उन्हें कुछ मैचों में आराम भी दिया जा सकता है. ऐसे में उनकी जगह सिद्धेश लाड को कप्तानी सौंपी गई है. बता दें कि इस सीजन में मुंबई को कुल 10 लीग मैच खेलने हैं, जिसमें पहला मैच 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ के खिलाफ होगा.

ये भी पढ़ें: Video: ग्लेन फिलिप्स ने फिर किया करिश्मा, एक हाथ से पकड़ा ‘नो-लुक’ कैच, फैंस बोले- ये खिलाड़ी नहीं एलियन…

घरेलू क्रिकेट में सिद्धेश लाड के आंकड़े

सिद्धेश लाड के करियर की बात करें, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 82 मैच खेले. इसमें उन्होंने 44.27 की औसत से 5,623 रन बनाए. वहीं, लिस्ट-ए क्रिकेट में सिद्धेश ने 56 मैचों में 41.34 की औसत से 1,571 रन बनाए हैं, जबकि टी20 में उनके नाम 61 मैचों में 944 रन दर्ज हैं. साथ ही टी20 में उन्होंने 23 विकेट भी लिए हैं.

Tags: Shardul Thakur
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