कौन हैं सूर्यकुमार के दोस्त शुभम रंजने? T20 विश्व कप के लिए अमेरिका की टीम में मिली जगह

Who Is Shubham Ranjane: 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए USA टीम की घोषणा कर दी गई है. मोनांक पटेल की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम चुनी गई है. 2026 T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा और इसकी मेज़बानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे. टीम के 15 खिलाड़ियों में से दस खिलाड़ी उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2024 T20 वर्ल्ड कप खेला था.

USA टीम में शुभम रंजने

ऑलराउंडर शुभम रंजने को भी USA टीम में शामिल किया गया है. 31 साल के रंजने पहले मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते थे और IPL में राजस्थान रॉयल्स का भी हिस्सा थे. उन्होंने आखिरी बार 2022 में रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेला था. उन्होंने 2023 में मेजर लीग क्रिकेट में डेब्यू किया है. वह अब तक USA के लिए 4 वनडे खेल चुके है. शुभम को अभी T20 इंटरनेशनल में डेब्यू करना है. वह भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के काफी करीब है. एक इंटरव्यू में शुभम रंजने ने कहा, “सूर्या सिर्फ़ एक टीममेट नहीं थे. वह मेरे लिए बड़े भाई जैसे थे. जब मुझे खुद पर शक होता था, तब भी वह मुझ पर भरोसा करते थे.”

उनके अलावा श्रीलंका के लिए 12 वनडे और 18 T20 इंटरनेशनल खेल चुके शेहान जयसूर्या को भी टीम में शामिल किया गया है. पाकिस्तान में जन्मे मोहम्मद मोहसिन भी T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है. इन दोनों ने अभी तक USA के लिए कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है.

पहला मैच भारत के खिलाफ

USA को 2026 T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप A में रखा गया है, जहां उसका सामना पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड्स और भारत से होगा. USA अपना अभियान 7 फरवरी को मुंबई में भारत के खिलाफ शुरू करेगा. इसके बाद वे 10 फरवरी को पाकिस्तान से भिड़ेंगे, जिसके बाद 13 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच होगा. उनका आखिरी ग्रुप स्टेज मैच 15 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ होगा. पिछले T20 वर्ल्ड कप में USA ने पाकिस्तान को हराकर बड़ा उलटफेर किया था और सुपर 8 में जगह बनाई थी.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए यूएसए की टीम

मोनांक पटेल (कप्तान), जेस्सी सिंह (उपकप्तान), एंड्रीज गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर, सैतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्तुश केंजीगे, शैडली वैन शल्कविक, सौरभ नेत्रावलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजने.