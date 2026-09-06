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कौन हैं शिखर मोहन? जिन्होंने 85 रन ठोक मचाया तहलका, दलीप ट्रॉफी फाइनल में काटा बवाल

शिखर मोहन ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईस्ट जोन के लिए शानदार 85 रन बनाए. 21 साल के झारखंड बल्लेबाज ने 120 गेंदों की पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगाए. वह शतक से केवल 15 रन दूर रह गए. इससे पहले रणजी ट्रॉफी के अपने पहले सीजन में शिखर ने 613 रन बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई थी.

By: Satyam Sengar | Published: September 6, 2026 8:23:04 PM IST

कौन हैं शिखर मोहन?
कौन हैं शिखर मोहन?


Duleep Trophy Final: झारखंड के 21 साल के बल्लेबाज शिखर मोहन (Shikhar Mohan) ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेले जा रहे मुकाबले में शिखर को ईस्ट जोन की प्लेइंग इलेवन में मौका मिला. ईशान किशन की कप्तानी वाली टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और पहले ही दिन शानदार अर्धशतक जड़ दिया.

15 साल के वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद शिखर मोहन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. उन्होंने 120 गेंदों पर 85 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने ईस्ट जोन को 200 रन के आंकड़े के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि, शिखर अपनी पारी को शतक में नहीं बदल सके और महज 15 रन से शतक से चूक गए.

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शिखर मोहन ने घरेलू क्रिकेट में बनाई पहचान
शिखर मोहन ने फाइनल के लिए ईस्ट जोन की टीम में विराट सिंह की जगह ली थी. वह काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 53वें ओवर की दूसरी गेंद पर चामा वी. मिलिंद ने उनकी पारी समाप्त कर दी. गेंदबाज ने शिखर के डिफेंस को भेदते हुए उनके स्टंप उड़ा दिए. शतक से चूकने के बावजूद उनकी पारी ने घरेलू क्रिकेट में उनकी प्रतिभा को एक बार फिर सामने ला दिया.

रणजी ट्रॉफी में भी रहा शानदार प्रदर्शन
18 मई 2005 को रांची में जन्मे शिखर मोहन झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने 15 अक्टूबर 2025 को तमिलनाडु के खिलाफ कोयंबटूर में रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था. अपने पहले रणजी सीजन में उन्होंने 8 मैचों की 12 पारियों में 613 रन बनाए. इसमें एक दोहरा शतक, एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल थे. शिखर अब तक 7 लिस्ट-ए मैचों में 391 रन भी बना चुके हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका औसत 55.72 और लिस्ट-ए क्रिकेट में 55.85 है. दलीप ट्रॉफी में 85 रन की पारी के बाद शिखर ने अपने टैलेंट और भविष्य की संभावनाओं को मजबूत तरीके से पेश किया है.

Tags: Duleep Trophy Final
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