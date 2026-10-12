माही के शहर से आया नया धुरंधर! रणजी ट्रॉफी में केरल के खिलाफ ठोका शतक, कौन हैं 21 साल के शिखर मोहन?

Who Is Shikhar Mohan: झारखंड के 21 साल के सलामी बल्लेबाज शिखर मोहन ने एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में अपने बल्ले से तहलका मचा दिया है. शिखर मोहन ने झारखंड की ओर से खेलते हुए रणजी ट्रॉफी 2026-27 के मैच में केरल के खिलाफ शतक लगाया. उन्होंने केरल के तेज गेंदबाजों का डटकर सामना किया और ओपनिंग पार्टनर शरनदीप सिंह के साथ मिलकर मजबूत पार्टनरशिप की. शरनदीप सिंह 92 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन शिखर मोहन क्रीज पर डटे रहे.

उन्होंने बिना कोई गलती दिए गेंदबाजों का सामना किया और शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने 196 गेंद पर 143 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 18 चौके और 2 छक्के आए. शिखर मोहन ने अपनी इस पारी के दौरान शानदार कवर ड्राइव्स लगाए, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. उनकी बल्लेबाजी में एक शांत स्वभाव देखने को मिला, जो अब उनकी पहचान बनती जा रही है.

कौन हैं शिखर मोहन?

शिखर मोहन बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो झारखंड के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं. उनका जन्म 18 मई, 2005 को झारखंड के रांची में हुआ था. शिखर मोहन इन दिनों बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने इस महीने की शुरुआत में ईरानी कप में भी 60 रनों की अहम पारी खेली थी. इसके अलावा दलीप ट्ऱॉफी में लगातार 2 अर्धशतक लगाए थे और ईस्ट जोन को चैंपियन बनाया था. इतना ही नहीं, ईस्ट जोन के लिए फाइनल में शिखर मोहन ने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया थआ. अब शिखर मोहन ने केरल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में भी शतक लगा दिया है. यह उनके फर्स्ट-क्लास करियर का तीसरा शतक है.

रणजी ट्रॉफी में कैसा रहा है प्रदर्शन?

21 साल के युवा ओपनर शिखर मोहन ने पिछले सीजन में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में 55 से ज्यादा की औसत से 613 रन बनाए थे और झारखंड के लिए हाईएस्ट स्कोरर रहे थे. इसमें उनके बल्ले से 2 शतक आया था, जिसमें नागालैंड के खिलाफ लगाया गया दोहरा शतक भी शामिल है. शिखर मोहन लगातार घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर रहे हैं.

शिखर मोहन का करियर

शिखर मोहन ने अभी तक लिस्ट-ए में कुल 7 मैच भी खेले हैं. इसमें उन्होंने 55.85 की औसत से 391 रन बनाए हैं. वहीं, फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में मोहन ने 55.72 की औसत से रन बनाए हैं. माना जा रहा है कि शिखर मोहन आगे चलकर भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते दिखाई दे सकते हैं.