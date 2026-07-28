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न बड़ा सुपरस्टार, न खेला IPL… फिर सारांश जैन को क्यों मिली टीम इंडिया में एंट्री? ये है गंभीर का प्लान

Who Is Saransh Jain: मध्य प्रदेश के 33 साल के ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. उन्हें श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 28, 2026 10:49:23 AM IST

कौन हैं मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन?
कौन हैं मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन?


Who Is Saransh Jain: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का एलान कर दिया है. इस स्क्वाड में अनकैप्ड ऑलराउंडर सारांश जैन को भी शामिल किया गया, जिन्हें पहली बार भारतीय टीम में मौका मिला है. BCCI ने सारांश जैन को श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच के लिए बुलावा भेजा है. उन्हें वाशिंग्टन सुंदर के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में जोड़ा गया है, जो इंजरी से जूझ रहे हैं.

वाशिंग्टन सुंदर इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हो गए थे, जिसके चलते वह श्रीलंका दौरे पर पहले टेस्ट मैच में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे. ऐसे में बोर्ड ने 33 साल के ऑलराउंडर सारांश जैन पर भरोसा जताया है, जो लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. जानें कौन हैं ये खिलाड़ी…

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कौन हैं सारांश जैन?

सारांश जैन मध्य प्रदेश के 33 साल के ऑलराउंडर हैं, जिन्हें पहली बार श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है. वह दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं, जो बाएं हाथ की बल्लेबाजी करते हैं. ऐसे में वह वाशिंग्टन सुंदर के लिए बेस्ट रिप्लेसमेंट माने जा रहे हैं. सारांश जैन लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के लिए धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके इनाम अब जाकर उन्हें मिला है.

हाल ही में सारांश जैन इंडिया ए की टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 2 विकेट चटकाए. साथ ही उन्होंने बल्ले से भी नाबाद 70 रनों की पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी.

सारांश जैन का घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन

33 साल के ऑलराउंडर सारांश जैन घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं. वह खासकर लंबे फॉर्मेट यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मध्य प्रदेश की टीम के अहम खिलाड़ी हैं. उन्होंने पिछले दो घरेलू सीजन में शानदार परफॉर्मेंस किया है. सारांश जैन ने रणजी ट्रॉफी में 2025-26 के रणजी सीजन में मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हुए सिर्फ 7 मैचों में 2.64 की शानदार इकोनॉमी से 30 विकेट चटकाए थे. इसके पिछले सीजन में उन्होंने 8 मैचों में 35 विकेट झटके थे. इसके अलावा वह ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए खेलते हुए 6 विकेट हॉल भी ले चुके हैं.

सारांश जैन का करियर

करियर की बात करें, तो सारांश जैन ने 54 फर्स्ट-क्लास मैचों में 27.3 के औसत से 188 विकेट चटकाए हैं. साथ ही बल्ले से ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए 31.75 के औसत से 2,223 रन भी बनाए हैं. इसके अलावा लिस्ट-ए क्रिकेट में सारांश के नाम 35 पारियों में 553 रन और 45 पारियों में 38 विकेट दर्ज हैं.

Tags: Team India
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