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कौन हैं सारांश जैन? कैंसर से जूझते पिता का वो भावुक खत… जिसने बदली किस्मत, अब श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम में मिली एंट्री!

Who is Saransh Jain: कैंसर से जूझते पिता के एक खत ने बदली MP के सारांश जैन की किस्मत. जानिए संघर्ष की यह भावुक कहानी और श्रीलंका दौरे के लिए कैसे मिली भारतीय टेस्ट टीम में जगह.

By: Shivani Singh | Published: July 28, 2026 8:22:46 PM IST

कौन हैं सारांश जैन? कैंसर से जूझते पिता का वो भावुक खत... जिसने बदली किस्मत, अब श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम में मिली एंट्री!
कौन हैं सारांश जैन? कैंसर से जूझते पिता का वो भावुक खत... जिसने बदली किस्मत, अब श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम में मिली एंट्री!


Saransh Jain Success Story: घरेलू क्रिकेट में सालों का पसीना, कैंसर से जूझते पिता की हिम्मत और एक भावुक खत… मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन के भारतीय टेस्ट टीम तक पहुँचने की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि अटूट भरोसे की है. वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद श्रीलंका दौरे के लिए चुने गए सारांश अब नीली जर्सी पहन अपने पिता के सपने को पूरा करने मैदान पर उतरेंगे.

सारांश जैन का भारतीय टीम में चुना जाना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे त्याग, संघर्ष और परिवार के अटूट भरोसे की एक बेहद भावुक कहानी जुड़ी है. साल 2014 में सारांश मध्य प्रदेश के एक क्लब की तरफ से खेलने ऑस्ट्रेलिया गए थे. उसी दौरान उनके पिता को कैंसर का पता चला और उनकी चेहरे की सर्जरी हुई. लेकिन परिवार ने यह तय किया कि इस बात की भनक सारांश को बिल्कुल न लगे.

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पिता का वो भावुक खत…

परिवार का मकसद सिर्फ इतना था कि सारांश का ध्यान अपने खेल से ज़रा भी न भटके. जब वह ऑस्ट्रेलिया से लौटे, तब जाकर उन्हें पता चला कि उनके पिता कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है. उस मुश्किल घड़ी में उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा खत सौंपा, जिसमें लिखा था, “बेटा, मैं अब ठीक हूं. तुम जितना अच्छा खेलोगे, मैं उतनी ही जल्दी ठीक हो जाऊंगा.”

पिता के कहे ये शब्द सारांश के लिए सिर्फ दिलासा नहीं, बल्कि ज़िंदगी भर की प्रेरणा बन गए. आज के दौर में जहां कई खिलाड़ी आईपीएल के ज़रिए पहचान बनाते हैं, वहीं सारांश जैन ने एक अलग और कठिन रास्ता चुना. उन्होंने रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और ‘इंडिया ए’ के लिए लगातार दमदार प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा.

हाल ही में ‘इंडिया ए’ टीम के श्रीलंका दौरे पर दो अनऑफिशियल टेस्ट मैचों में भी उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की. पहले मैच में भले ही वह कुछ खास कमाल न कर पाए हों, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने 6 विकेट चटकाने के अलावा 70 रनों की नाबाद और बेहद अहम पारी खेलकर सीनियर टीम में अपनी दावेदारी पूरी मजबूती से ठोक दी.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बेहतरीन रिकॉर्ड

33 साल के सारांश जैन बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करते हैं. उन्होंने अप्रैल 2014 में मध्य प्रदेश के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. अब तक खेले 54 फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 27.30 की औसत से 188 विकेट झटके हैं. वहीं बल्लेबाज़ी में 31.75 की औसत से 2,223 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं.

लिस्ट-ए क्रिकेट की बात करें तो सारांश ने 47 मैचों में 553 रन बनाए हैं और 38 विकेट लिए हैं, जबकि 20 टी20 मैचों में उनके नाम 18 विकेट और 37 रन दर्ज हैं. इसी ऑलराउंड प्रदर्शन की वजह से वह लगातार चयनकर्ताओं की नज़र में बने हुए थे.

श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार और सारांश जैन

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