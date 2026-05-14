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क्रिकेट इतिहास में पहली बार! इंग्लैंड मेंस टीम को कोचिंग देगी महिला क्रिकेटर, कौन है ये दिग्गज?

Who is Sarah Taylor: इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सारा टेलर को मेंस टीम का फील्डिंग कोच बनाया है. 36 वर्षीय सारा टेलर ने अपने 13 साल के लंबे करियर से रिटायरमेंट लेने के बाद कोचिंग की दुनिया में एंट्री की थी. जानें कौन है ये महिला दिग्गज...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 14, 2026 11:25:54 AM IST

इंग्लैंड मेंस टीम की कोच बनीं सारा टेलर.
इंग्लैंड मेंस टीम की कोच बनीं सारा टेलर.


Sarah Taylor Cricket Coach: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ऐतिहासिक फैसला लिया है. ECB ने इंग्लैंड की पूर्व विकेटकीपर सारा टेलर को सीनियर मेंस टीम का फील्डिंग कोच बनाया है. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार (13 मई) को इसकी घोषणा की. सारा टेलर क्रिकेट इतिहास में इंग्लैंड की सीनियर पुरुष टीम के साथ काम करने वाली पहली महिला कोच बनने जा रही हैं. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शॉर्ट-टर्म फील्डिंग कोच बनाया गया है.

यह सीरीज 4 जून से शुरू होगी, जो 29 जून तक खेली जाएगी. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का यह कदम विश्व क्रिकेट के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है. बता दें कि सारा टेलर दुनिया की बेहतरीन विकेटकीपर्स में शुमार हैं. सारा टेलर ने अपने क्रिकेट करियर में बहुत से उपलब्धियां हासिल की हैं. अब वह इंग्लैंड की मेंस टीम के साथ अपना अनुभव शेयर करेंगी.

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सारा टेलर को क्यों मिली ये जिम्मेदारी?

ECB ने पूर्व विकेटकीपर सारा टेलर को शॉर्ट टर्म के लिए इंग्लैंड टीम का फील्डिंग कोच बनाया है. इसकी वजह है कि इंग्लैंड मेंस टीम के फील्डिंग कोच कार्ल हॉपकिंसन अभी आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ काम कर रहे हैं. इसके चलते वह इंग्लैंड की टीम से नहीं जुड़ पाएंगे. उनकी अनुपस्थिति में सारा टेलर को यह जिम्मेदारी दी गई है. बता दें कि 36 साल की सारा टेलर ने अपने 13 साल के क्रिकेट करियर में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा.

 ये भी पढें: एक शतक, कई रिकॉर्ड… विराट कोहली ने रचा इतिहास, रोहित-धोनी को छोड़ा पीछे, क्रिस गेल से भी आगे निकले

सारा टेलर का इंटरनेशनल करियर

इंग्लैंड की नई फील्डिंग कोच सारा टेलर के करियर की बात करें, तो उन्होंने कुल 90 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 2,177 रन बनाए हैं, जिसमें 16 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा वनडे फॉर्मेट में सारा टेलर ने इंग्लैंड के लिए कुल 126 मैच खेले हैं, जिनमें 4,056 रन बनाए हैं. इसमें 7 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, टेस्ट क्रिकेट में सारा टेलर ने 10 मैचों में 300 रन बनाए हैं.

सारा टेलर का कोचिंग करियर 

सारा टेलर ने 13 साल लंबे करियर से रिटायरमेंट के बाद कोचिंग करियर शुरू किया. उन्होंने ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स जैसी टीमों के साथ काम किया है. इसके अलावा वह इंग्लैंड लायंस टीम के साथ भी पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ मिलकर काम कर चुकी हैं. उनकी काबिलियत और अनुभव को देखते हुए ECB ने सारा टेलर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

Tags: england cricket team
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