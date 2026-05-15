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आखिर कौन हैं रॉबिन सिंह? जिन्होंने बीच मंझधार में छोड़ा MI का साथ, जाते-जाते कह दी ये बड़ी बात!

Robin Singh: 16 साल का साथ और अचानक विदा! आखिर क्यों दिग्गज रॉबिन सिंह ने मुंबई इंडियंस का हाथ छोड़ दिया? जाते-जाते उनकी इस भावुक पोस्ट ने फैंस को हैरान कर दिया है. पूरी खबर यहां...

By: Shivani Singh | Published: May 15, 2026 2:25:34 PM IST

आखिर क्यों दिग्गज रॉबिन सिंह ने मुंबई इंडियंस का हाथ छोड़ दिया
आखिर क्यों दिग्गज रॉबिन सिंह ने मुंबई इंडियंस का हाथ छोड़ दिया


Who is Robin Singh: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रॉबिन सिंह ने मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी से अलग होने का फैसला किया है. वह 2010 से MI से जुड़े हुए थे. रॉबिन ने शुक्रवार (15 मई, 2026) को एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए इस बात की घोषणा की. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि वह न सिर्फ़ IPL टीम से, बल्कि उनकी ILT20 फ्रेंचाइजी, MI एमिरेट्स से भी अपने संबंध खत्म कर रहे हैं.हालांकि रॉबिन 2022 से मुंबई इंडियंस के IPL सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस साल उनकी विदेशी सेटअप में भी उनकी भूमिका खत्म हो गई है.

रॉबिन सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट 

अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘X’ पर लिखते हुए रॉबिन ने कहा, ‘मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि मैं आधिकारिक तौर पर मुंबई इंडियंस से अलग हो गया हूं. हालांकि मैं 2022 से उनके IPL स्टाफ का हिस्सा नहीं रहा हूं, लेकिन इस साल से मैं एमिरेट्स लीग में भी उनकी टीम के साथ नहीं रहूंगा. इस शानदार सफ़र के दौरान, जो 2010 में शुरू हुआ था, MI परिवार और प्रशंसकों के पूरे सहयोग के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. फ्रेंचाइजी को आने वाले सालों के लिए शुभकामनाएँ.’

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रॉबिन 2010 से MI के साथ थे. उन्होंने फ्रेंचाइजी के पांच IPL खिताब जीतने और दो CLT20 अभियानों में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 2023 में ILT20 के पहले सीज़न के दौरान MI एमिरेट्स के जनरल मैनेजर के तौर पर भी काम किया. 2024 में, उन्हें MI एमिरेट्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था.

कौन हैं रॉबिन सिंह 

एक पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर, रॉबिन सिंह ने भारत के लिए खेले गए 136 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय (ODI) मैचों में 25.95 की औसत से 2,336 रन बनाए और 43.26 की औसत से 69 विकेट लिए. संन्यास लेने के बाद, रॉबिन ने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा, जहाँ उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली. वह दुनिया भर की विभिन्न T20 लीगों के कोचिंग सेटअप के अहम सदस्य रहे हैं. उन्होंने IPL के पहले सीज़न के दौरान डेक्कन चार्जर्स (अब सनराइजर्स हैदराबाद) के कोच के तौर पर काम किया था, लेकिन उस सीज़न में टीम अंक तालिका में सबसे नीचे रही थी.

रॉबिन सिंह ने क्यों छोड़ा मुंबई इंडियंस

रॉबिन सिंह ने मुंबई इंडियंस का साथ क्यों छोड़ा इसका उन्होंने कोई विशेष कारण नहीं बताया, बल्कि इसे आपसी सहमति और नए अवसरों की तलाश बताते हुए आधिकारिक रूप से अपना नाता तोड़ लिया है. हालांकि आईपीएल 2026 सीजन अभी खत्म हुआ नहीं है और रॉबिन सिंह का ऐसे बीच में मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ना आईपीएल प्रशंसकों को कुछ हजम नहीं हो रहा है.

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