Rishabh Pant Replacement: IPL में नहीं मिला खरीदार, अब सीधे टीम इंडिया में उप-कप्तान ऋषभ पंत की जगह मिली एंट्री, सोशल मीडिया पर मची सनसनी

Rishabh Pant Replacement: मैनचेस्टर टेस्ट में क्रिस वोक्स की गेंद पर चोटिल हुए ऋषभ पंत के पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें कम से कम छह हफ़्ते तक क्रिकेट के मैदान से दूर रहना होगा। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के स्थान पर एक दूसरे खिलाड़ी को जगह दी है। दरअसल चौथे टेस्ट के पहले दिन यॉर्कर पर एक आकर्षक शॉट खेलते हुए पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर होने वाले पंत सीरीज से ही बाहर हो गए हैं। अब 31 जुलाई से शुरू हो रहे आखिरी टेस्ट में उनकी जगह एन. जगदीशन को जगह मिली है।

तमिलनाडु के विकेटकीपर बल्लेबाज एन जगदीशन घरेलू क्रिकेट का एक बड़ा नाम हैं, उन्हें पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। नौ साल पहले यानी साल 2016 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से जगदीशन के खेल में लगातार सुधार हुआ है। उन्होंने 52 प्रथम श्रेणी मैचों में 47.50 की औसत से 3373 रन बनाए हैं। जिसमें 10 शतक और 14 अर्धशतक भी शामिल हैं।

🚨 SQUAD UPDATE 🚨

Rishabh Pant ruled out of the 5th Test vs ENG due to a fractured right foot!

N Jagadeesan joins the squad as his replacement! (Tamilnadu Wicketkeeper batter).

