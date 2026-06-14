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FIFA WC 2026: रोनाल्डो vs मेसी, कौन है सबसे अमीर फुटबॉलर? इन 5 खिलाड़ियों पर हो रही है पैसों की बारिश!

FIFA 2026 की जंग तो मैदान पर होगी, लेकिन कमाई की रेस में कौन आगे है? जानें रोनाल्डो और मेसी में से किसके सिर सजेगा सबसे अमीर खिलाड़ी का ताज!

By: Shivani Singh | Published: June 14, 2026 1:17:11 PM IST

FIFA WC 2026: रोनाल्डो vs मेसी, कौन है सबसे अमीर फुटबॉलर? इन 5 खिलाड़ियों पर हो रही है पैसों की बारिश!


फुटबॉल के सबसे बड़े इवेंट, FIFA वर्ल्ड कप 2026 के लिए मंच तैयार है. वर्ल्ड कप का यह एडिशन कई मायनों में ऐतिहासिक है; पहली बार इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और टूर्नामेंट की मेज़बानी तीन देश USA, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं. दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टार अपनी कमाई को लेकर भी चर्चा में हैं. सवाल यह उठता है कि ज़्यादा अमीर कौन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी? 2026 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? इस टूर्नामेंट में खेलने वाले टॉप पांच खिलाड़ियों की कमाई कितनी है? आइए जानते हैं कि कमाई की इस दौड़ में रोनाल्डो और मेसी में से कौन सबसे आगे है और बाकी खिलाड़ी उनके कितने करीब हैं…

फुटबॉलर अपनी कमाई कहाँ से करते हैं?

forbes.com के अनुसार, 2026 वर्ल्ड कप में खेलने वाले टॉप खिलाड़ियों ने पिछले 12 महीनों में कुल मिलाकर करोड़ों डॉलर कमाए हैं. इसमें मैच फीस, क्लब कॉन्ट्रैक्ट, विज्ञापन और ब्रांड डील शामिल हैं. कमाई के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले नंबर पर हैं, जबकि लियोनेल मेसी दूसरे नंबर पर हैं.

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विनीसियस जूनियर पांचवें नंबर पर

ब्राज़ील के 25 साल के विनीसियस जूनियर इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. उनकी कुल अनुमानित कमाई ₹500 करोड़ ($60 मिलियन) है. विनीसियस का मानना ​​है कि इस बार ब्राज़ील फ़ेवरेट नहीं है; इसके बजाय, उन्हें लगता है कि अर्जेंटीना और पुर्तगाल के जीतने की संभावना ज़्यादा है. गेमिंग के शौकीनों के लिए एक खबर है कि मशहूर गेम ‘फ़ोर्टनाइट’ का एक कैरेक्टर नाइकी के नए विज्ञापन में देखा गया है.

अर्लिंग हालैंड चौथे नंबर पर

25 साल के अर्लिंग हालैंड की वजह से नॉर्वे की टीम 1998 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है. उनकी कुल कमाई ₹665 करोड़ ($80 मिलियन) है. हालैंड मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं. उन पर टीम को सफलता दिलाने का भारी दबाव है, फिर भी वे कहते हैं, ‘मुझे दबाव पसंद है.’ स्पेन का बड़ा क्लब रियल मैड्रिड भी उन्हें साइन करने के लिए कई मिलियन डॉलर के ऑफ़र दे रहा है.

काइलियन एम्बाप्पे तीसरे नंबर पर 

फ्रांस के 27 साल के स्टार फ़ॉरवर्ड, काइलियन एम्बाप्पे, कमाई के मामले में तीसरे नंबर पर हैं. रियल मैड्रिड का यह खिलाड़ी अभी अपनी लोकप्रियता के चरम पर है. वे मैदान पर लगभग 580 करोड़ रुपये ($70 मिलियन) कमाते हैं, जबकि मैदान के बाहर एंडोर्समेंट और दूसरी गतिविधियों से 210 करोड़ रुपये($25 मिलियन) कमाते हैं. हालांकि एम्बाप्पे सिर्फ़ 27 साल के हैं, लेकिन वे एक एथलीट से एक बड़े इन्वेस्टर और बिज़नेसमैन बन गए हैं; एंडोर्समेंट डील्स के साथ-साथ हेल्थ और इंश्योरेंस कंपनियों में भी उनकी हिस्सेदारी है.

लियोनेल मेसी दूसरे नंबर पर

38 साल के लियोनेल मेसी भी रोनाल्डो की तरह अरबपतियों के क्लब में शामिल हो गए हैं. वह मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की कप्तानी कर रहे हैं. मैदान पर उनकी कमाई, खासकर उनकी सैलरी 580 करोड़ रुपये ($70 मिलियन) है. मैदान के बाहर उनकी कमाई, जो एंडोर्समेंट और दूसरे कामों से आती है, वह भी 580 करोड़ रुपये ($70 मिलियन) है. मेसी की ब्रांड वैल्यू का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि US मार्केट में उनकी 10 फ़ीट ऊंची हवा भरने वाली मूर्ति तेज़ी से बिक रही है, जिसकी कीमत लगभग 8,000 रुपये है. इस वर्ल्ड कप में सिर्फ़ चार गोल करने पर वे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

रोनाल्डो ने सबको पीछे छोड़ा

41 साल की उम्र में भी, पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो न सिर्फ फुटबॉल में, बल्कि दुनिया भर के सभी खेलों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं. मैदान पर उनकी कमाई 1,960 करोड़ रुपये ($235 मिलियन) है, जबकि मैदान के बाहर उनकी कमाई जो विज्ञापनों से आती है, 540 करोड़ रुपये ($65 मिलियन) है. रोनाल्डो दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल में सक्रिय रहते हुए 16,000 रुपये करोड़ से ज़्यादा की कुल कमाई की है. सऊदी अरब के क्लब अल-नसर को चैंपियनशिप जिताने के बाद, वह इस वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट की अपनी पहली ट्रॉफी जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेंगे.

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