Raghu Sharma: कौन हैं रघु शर्मा? शेन वॉर्न का वीडियो देख सीखी गेंदबाजी, अब 33 की उम्र में MI के लिए किया डेब्यू!

CSK vs MI, IPL 2026: चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में खेले जा रहे इस बड़े मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया. उन्होंने अनुभवी लेग स्पिनर रघु शर्मा को उनकी पहली आईपीएल कैप सौंपी. 33 साल की उम्र में अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे रघु की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है.

कौन हैं रघु शर्मा? इंजीनियरिंग छोड़ थामा क्रिकेट का दामन

जालंधर (पंजाब) में जन्मे रघु शर्मा ने 2017 में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 18 साल की उम्र तक क्रिकेट को गंभीरता से नहीं लिया था. वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले थे, लेकिन 2011 वर्ल्ड कप में भारत की जीत ने उनके भीतर क्रिकेटर बनने का जुनून जगा दिया. क्रिकेट के सिलसिले में वह इंग्लैंड और श्रीलंका के गाले तक का सफर तय कर चुके हैं.

102 किलो था वजन

ईएसपीएन क्रिकइन्फो को दिए एक इंटरव्यू में रघु ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि एक वक्त उनका वजन 102 किलो था. उन्होंने कहा, ‘अगर आप फेसबुक पर मेरी पुरानी तस्वीरें देखें, तो आज के दो-तीन रघु उस पुराने वाले रघु में समा जाएंगे. उस वक्त कोच भी मुझे देखकर ज्यादा उत्साहित नहीं होते थे. लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे वजन कम करना है. मैं दोपहर की 45-46 डिग्री वाली तपती धूप में अकेले मैदान पर घंटों दौड़ता था और फिर दो घंटे लगातार गेंदबाजी करता था. इसी कड़ी मेहनत का नतीजा था कि 6 महीने में मैंने अपना 30-35 किलो वजन कम कर लिया.’

शेन वॉर्न को मानते हैं अपना ‘एकलव्य’ गुरु

रघु दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न के बहुत बड़े फैन हैं. आज भी हर मैच से पहले वह वॉर्न के वीडियो देखना नहीं भूलते. उन्होंने बताया कि उन्होंने वॉर्न का 9 मिनट का ‘लेग स्पिन ट्यूटोरियल’ वीडियो देख-देखकर ही गेंद को ग्रिप करना, फ्लिपर और स्लाइडर डालना सीखा है. रघु के मुताबिक, वॉर्न ही उनके असली मेंटर हैं.

मुंबई को नीलामी में बेस प्राइस पर मिले थे

आईपीएल 2026 की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने रघु शर्मा को उनके 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था. खास बात यह है कि उस समय उनके खाते में सिर्फ 4 टी20 मैचों का अनुभव था, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए थे.