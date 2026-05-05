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‘जय श्री राम…’, कौन हैं MI के रघु शर्मा? पहला विकेट लेते ही निकाली पर्ची, लिखा था भावुक पोस्ट

Who Is Raghu Sharma: मुंबई इंडियंस के स्पिनर रघु शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना पहला आईपीएल विकेट हासिल किया. पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने पर्ची निकालकर जश्न मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 5, 2026 12:24:36 PM IST

मुंबई इंडियंस के स्पिनर रघु शर्मा का पर्ची सेलिब्रेशन.
मुंबई इंडियंस के स्पिनर रघु शर्मा का पर्ची सेलिब्रेशन.


Who Is Raghu Sharma: IPL एक ऐसा मंच है, जहां पर देश-विदेश के युवा खिलाड़ियों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है. इसका एक बड़ा उदाहरण 4 मई को मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच में देखने को मिला. IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे 33 साल के स्पिन गेंदबाज रघु शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना पहला विकेट लिया. उन्होंने अक्षत रघुवंशी को अपना शिकार बनाया. हालांकि असली रोमांच तब आया, जब उन्होंने अपनी जेब से पर्ची निकालकर जश्न मनाया.

लखनऊ की पारी के दौरान 13वें ओवर में रघु शर्मा ने अपनी ही गेंद पर एक आसान कैच पकड़कर अपने आईपीएल करियर का पहला विकेट लिया. इस विकेट के बाद रघु शर्मा ने ऐसे अनोखे अंदाज में जश्न मनाया, जिसे सालों तक याद रखा जाएगा. रघु ने अपनी जेब से पर्ची निकाली और कैमरे की ओर दिखाया. उनका यह सेलिब्रेशन चर्चा का विषय बन गया है. जानें पर्ची पर क्या लिखा था?

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पर्ची पर लिखा था ‘जय श्री राम…’

रघु शर्मा ने पहले आईपीएल विकेट लेने के बाद जो पर्ची दिखाई, उसमें बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा था. पर्ची पर लिखा था, ‘राधे राधे. गुरुदेव की कृपा से 15 साल का बहुत ही दर्दनाक इंतजार आज खत्म हुआ. मुंबई इंडियंस (ब्लू एंड गोल्ड) का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया. मैं हमेशा आभारी रहूंगा. जय श्री राम. यह दृश्य देखकर वानखेड़े मैदान में मौजूद सभी दर्शकों समेत टीवी-मोबाइल पर मैच देख रहे सभी फैंस भावुक हो गए.

कौन हैं रघु शर्मा?

MI के स्पिन गेंदबाज रघु शर्मा की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी की तरह है. रघु शर्मा पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं. उन्होंने 18 साल की उम्र में क्रिकेट को अपना करियर बनाने की ओर कदम बढ़ाया. शुरुआती दिनों में फिटनेस रघु शर्मा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी. एक ऐसा समय था, जब उनका वजन 100 किलोग्राम के पार पहुंच गया था. उन्होंने सालों तक कड़ी मेहनत करते 35 किलो वजन कम किया.

रघु शर्मा का घरेलू करियर में कई बार उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी. रघु ने पंजाब और पुडुचेरी के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हुए अपने खेल को निखारा और क्रिकेट की बारीकियों को समझा. फिर आखिरकार साल 2025 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपने साथ जोड़ा, जिसके बाद 2026 में रघु शर्मा को डेब्यू करने का मौका मिला.

रघु शर्मा का आईपीएल करियर

रघु शर्मा ने IPL 2026 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना डेब्यू किया. पहले मैच में रघु शर्मा को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन किफायती गेंदबाजी की. फिर अगले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रघु शर्मा ने 4 ओवर में 9 की इकॉनमी से 36 रन खर्च करके 1 विकेट चटकाए.

Tags: IPL 2026mumbai indians
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