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Who Is Akriti Agarwal: कौन हैं आकृति अग्रवाल? क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने दिया धोखा; 3 महीने में ही टूट गई सगाई?

Who is Akriti Agarwal: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं. हाल ही में उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. जिसे देख कर कोई हैरान रह गया. आइए जानते हैं उनकी रहस्यमयी पोस्ट के बारे में...

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 6, 2026 12:36:24 PM IST

Who is Akriti Agarwal?
Who is Akriti Agarwal?


Who is Prithvi Shaw Fiance Akriti Agarwal: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ इन दिनों खूब चर्चा में है. हाल ही में उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और मंगेतर ने उन पर कई गंभीर इल्जाम लगाए हैं. उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच चुका है. आइए जानते हैं कौन है आकृति अग्रवाल?

आकृति अग्रवाल के साथ हुआ धोखा 

आकृति अग्रवाल की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. उन्होंने अपनी पोस्ट में इशारा किया कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है. लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आकृति ने पृथ्वी शॉ पर चीटिंग के आरोप लगाए हैं. हालांकि, वह पोस्ट अब डिलीट हो चुकी है. वायरल पोस्ट में उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ कई बार धोखा हो चुका है. हालांकि, उन्होंने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है. लेकिन पोस्ट ने फैंस को ये अंदाजा लगाने पर मजबूर कर दिया है कि ये शब्द किसी और के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी शॉ के लिए ही है. 

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आकृति अग्रवाल कौन हैं?

बता दें कि, आकृति अग्रवाल एक एक्ट्रेस और फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. पिछले कुछ सालों में पृथ्वी शॉ के साथ पब्लिक अपीयरेंस में आ चुकी हैं. उन्होंने खुद ही अपना डिजिटल फुटप्रिंट बनाया है. साथ ही गैदरिंग और फेस्टिव इवेंट्स में भी दोनों एक साथ नजर आ चुके हैं. साल 2025 में एक फेस्टिव इवेंट्स के दौरान कपल ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. तब से वह कई हाई-प्रोफाइल गैदरिंग में नजर आती रही हैं. 

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कपल की तरफ से कोई ऑफिशियल जवाब नहीं

हालांकि, न तो अग्रवाल और न ही शॉ ने अपने रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों पर कोई बात की है. दोनों एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहते हैं, और न ही किसी ने अपनी सगाई से जुड़ी फोटो या पोस्ट हटाई हैं, जिससे इन अटकलों को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है. इस कपल ने मार्च में अपनी सगाई की घोषणा की थी जब शॉ ने सोशल मीडिया पर अग्रवाल के साथ कई फोटो शेयर की थीं.

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Tags: akriti agarwalPrithvi Shaw
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