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Who is Prince Yadav: IPL में बना बल्लेबाजों के लिए काल, BCCI ने जताया भरोसा! जानें कौन है प्रिंस यादव?

Prince Yadav career stats: प्रिंस यादव जो घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलते हैं, को LSG के लिए उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 19, 2026 5:52:44 PM IST

कौन है प्रिंस यादव
कौन है प्रिंस यादव


Who is Prince Yadav: अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे और टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज़ गेंदबाज़ प्रिंस यादव को पहली बार नेशनल टीम में बुलाया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है. BCCI ने मंगलवार को अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ एक टेस्ट मैच और तीन मैचों की ODI सीरीज़ के लिए भारत की टीमों की घोषणा की. अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ टेस्ट मैच 6 जून से शुरू होगा, जबकि तीन ODI मैच 14, 17 और 20 जून को खेले जाएंगे.

IPL 2026 में प्रिंस यादव का प्रदर्शन

प्रिंस यादव, जो घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलते हैं, को LSG के लिए उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. हालांकि LSG IPL 2026 के प्लेऑफ़ की दौड़ से बाहर हो गई है, लेकिन यह दाएँ हाथ का तेज़ गेंदबाज़ इस सीज़न में फ़्रैंचाइज़ी के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज़ है और पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप 10 में भी शामिल है. उन्होंने इस सीज़न में 12 मैचों में 16 विकेट लिए हैं, और LSG के गेंदबाज़ी आक्रमण की अगुवाई कर रहे हैं।

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दिल्ली प्रीमियर लीग में अपने शानदार प्रदर्शन से प्रभावित करने के बाद, लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में प्रिंस यादव को साइन करने के लिए 30 लाख रुपये खर्च किए. उन्होंने टीम के लिए छह मैच खेले, जिसमें 9.75 की इकॉनमी रेट से तीन विकेट लिए. घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए उनकी अच्छी फॉर्म का उन्हें यह इनाम मिला कि LSG ने 2026 सीज़न से पहले उन्हें रिटेन कर लिया.

KL राहुल ने उप-कप्तान 

इस बीच, KL राहुल को भारतीय टेस्ट टीम का उप-कप्तान बनाया गया है, उन्होंने ऋषभ पंत की जगह ली है. सीनियर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को टेस्ट मैच से आराम दिया गया है. हालाँकि, ODI सीरीज़ में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की उपलब्धता उनकी फ़िटनेस पर निर्भर करेगी.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की वनडे टीम

शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम

शुबमन गिल (सी), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (वीसी), साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, नीतीश रेड्डी, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्ष दुबे, वाशिंगटन सुंदर

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