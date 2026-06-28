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IND vs IRE: कौन हैं वो 2 धुरंधर? जिनका आयरलैंड के खिलाफ हुआ डेब्यू, एक तो कप्तान अय्यर का ‘चहेता’

Prince Yadav and Suryansh Shedge Debut: आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम में 2 बड़े बदलाव किए गए. प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंग्टन सुंदर को बाहर करके 2 नए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया. जानें कौन हैं वो धुरंधर...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 28, 2026 6:24:15 PM IST

प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया.
प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया.


Prince Yadav and Suryansh Shedge Debut: भारतीय टीम की ओर से 2 युवा खिलाड़ियों ने रविवार (28 जून) को आयरलैंड के खिलाफ (IND vs IRE) अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया. इनमें भारतीय युवा स्टार ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे और तेज गेंदबाज प्रिंस यादव शामिल हैं. ये दोनों खिलाड़ी पहली बार भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे हैं. प्रिंय यादव को प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मौका मिला है, जबकि सूर्यांश ने वाशिंग्टन सुंदर की रिप्लेस किया है. अब बहुत से जानना चाहते हैं कि आखिर ये दोनों खिलाड़ी कौन हैं, जिन्हें वैभव सूर्यवंशी से पहले डेब्यू का मौका दिया गया. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत के इन दोनों युवा खिलाड़ियों के बारे में…

कौन हैं प्रिंस यादव?

प्रिंस यादव दिल्ली के युवा तेज गेंदबाज हैं, जो आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हैं. IPL 2026 में प्रिंस यादव ने लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए खूब प्रभावित किया था. उन्होंने इस साल के आईपीएल में 14 मैचों में 8.82 की इकॉनमी से 16 विकेट लिए थे. प्रिंस यादव के पास नई गेंद से स्विंग कराने के साथ ही पुरानी गेंद से डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालने की काबिलियत है.

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आईपीएल में उनके दमदार प्रदर्शन के बाद ही उन्हें भारत की वनडे टीम में मौका मिला था. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू भी किया. प्रिंस यादव (Prince Yadav) ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 वनडे मैचों में 3 विकेट चटकाए थे. अब उन्हें टी20 इंटरनेशनल में भी डेब्यू करने का मौका मिला है.

कौन हैं सूर्यांश शेडगे?

सूर्यांश शेडगे (Suryansh Shedge) को नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेसमेंट के तौर पर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड में शामिल किया गया था. हाल ही में सूर्यांश शेडगे श्रीलंका में इंडिया ए के लिए ट्राई नेशन सीरीज खेलकर आ रहे हैं. इस सीरीज में सूर्यांश शेडगे ने शानदार प्रदर्शन किया था. मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए सूर्यांश शेडगे ने 5 मैचों में 147 रन बनाए थे. साथ ही गेंद से भी अपना योगदान दिया था.

इस शानदार प्रदर्शन के दम पर सूर्यांश शेडगे को भारतीय टीम में मौका मिला है. वहीं, आईपीएल की बात करें, तो वह कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम पंजाब किंग्स से खेलते हैं. IPL 2026 में सूर्यांश शेडगे ने मिडिल ऑर्डर में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अपनी छाप छोड़ी थी. अब सूर्यांश शेडगे भारत के लिए अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं.

आयरलैंड के खिलाफ जीत जरूरी

भारत ने दूसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज को 1-1 से बराबर करना चाहेगी. दरअसल, पिछले टी20 मैच में भारत को आयरलैंड के खिलाफ 34 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी थी. ऐसे में अब आयरलैंड की नजरें दूसरे मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज जीतने पर होंगी.

Tags: ind vs ireprince yadavSuryansh Shedge
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