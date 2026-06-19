कौन हैं प्रेमा रावत? हॉकी छोड़ थामा था बल्ला, अब मिला टी20 विश्वकप का टिकट, चयनकर्ताओं ने क्यों जताया भरोसा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप-ए के बेहद अहम मुकाबले में साउथ अफ्रीका से भिड़ने से पहले भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है. टीम की स्टार स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल टखने की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. बीसीसीआई (BCCI) ने शुक्रवार, 19 जून को इसकी आधिकारिक पुष्टि की.

कैसे लगी चोट?

बुधवार, 17 जून को लीड्स में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान श्रेयंका चोटिल हो गई थीं. 23 वर्षीय श्रेयंका अपनी ही गेंद पर एक तेज शॉट रोकने की कोशिश कर रही थीं, तभी उनका दायां टखना बुरी तरह मुड़ गया. दर्द इतना ज्यादा था कि वह पैर पर वजन भी नहीं रख पा रही थीं और उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा. उस वक्त मैदान पर मौजूद खिलाड़ी और डगआउट में बैठी पूरी टीम बेहद चिंता में नजर आई. इस चोट के कारण वह उस मैच में आगे नहीं खेल सकी थीं.

टीम में शामिल हुईं प्रेमा रावत

टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों को देखते हुए महिला चयन समिति ने फुर्ती से काम लिया और श्रेयंका के रिप्लेसमेंट का एलान कर दिया. टीम में उनकी जगह अनकैप्ड लेग-स्पिनर प्रेमा रावत को शामिल किया गया है.

पहले ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि श्रेयंका का लिगामेंट टियर हुआ है और वह वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती हैं. आगे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ होने वाले करो या मरो के मुकाबलों को देखते हुए सिलेक्टर्स को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी, जो श्रेयंका की तरह ही टीम का बैलेंस बनाए रखे.

चयनकर्ताओं ने क्यों जताया भरोसा?

इस रेस में अनुष्का शर्मा, वैष्णवी शर्मा, मिनु मन्नी और स्नेह राणा जैसी अनुभवी खिलाड़ियों के नाम भी शामिल थे, लेकिन सिलेक्टर्स ने प्रेमा रावत पर भरोसा जताया. प्रेमा इस समय इंग्लैंड-ए के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम का हिस्सा थीं, जहां से उन्हें सीधे सीनियर टीम में बुलावा भेजा गया है.

भारतीय टीम के स्पिन डिपार्टमेंट में पहले से ही दीप्ति शर्मा, राधा यादव और श्री चरणी मौजूद हैं, जबकि शेफाली वर्मा पार्ट-टाइम स्पिन डालती हैं. ऐसे में प्रेमा रावत टीम में एक कलाई की स्पिनर (रिस्ट स्पिनर) का बेहतरीन विकल्प लेकर आएंगी, जो निचले क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर सकती हैं. हालांकि, प्लेइंग इलेवन में राधा यादव की मौजूदगी की वजह से प्रेमा को शायद अभी मौका न मिले, लेकिन वह बैकअप के तौर पर एक मजबूत कड़ी साबित होंगी.

कौन हैं प्रेमा रावत? हॉकी से शुरू हुआ था सफर

12 नवंबर 2001 को जन्मी प्रेमा रावत की कहानी बेहद दिलचस्प है. वह शुरुआत में एक समर्पित हॉकी खिलाड़ी थीं और अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने स्टेट लेवल पर काफी नाम कमाया था। हालांकि, बाद में उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट का रुख किया.

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक छोटे से गांव से आने वाली प्रेमा के लिए हॉकी से क्रिकेट में आना आसान नहीं था. इलाके में हॉकी के लिए बुनियादी सुविधाओं और करियर के मौकों की कमी थी. इसके बाद परिवार और खासकर उनके भाई के सपोर्ट ने उन्हें क्रिकेट की तरफ मोड़ा, जिसे देखते हुए वह बड़ी हुई थीं.

डोमेस्टिक क्रिकेट और WPL में मचाया धमाल

प्रेमा को पहला बड़ा ब्रेक सीनियर विमेंस टी20 ट्रॉफी 2025 में मिला, जहां उन्होंने 10 मैचों में महज 5.55 की इकॉनमी से सबसे ज्यादा 16 विकेट चटकाए. इस दमदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के ऑक्शन में मिला, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लंबी बिडिंग वॉर के बाद उन्हें 1.2 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम में खरीदा। इसके बाद WPL 2026 के लिए फ्रेंचाइजी ने उन्हें 20 लाख रुपये में रिटेन किया.

24 साल की इस खिलाड़ी को जल्द ही इंडिया-ए सेटअप में शामिल कर लिया गया, जहां उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया. पिछले साल विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स में उन्होंने 5 मैचों में 4.27 की किफायती इकॉनमी और 9.62 के शानदार औसत से 8 विकेट झटके थे. इसके अलावा, इंडिया-ए के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी वह तीन टी20 मैचों में 7 विकेट लेकर संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज थीं.