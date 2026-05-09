कौन हैं IPL स्टार पवन नेगी? कभी ऑक्शन में लगी थी 85000000 की बोली, अब कहां गायब हो गया ये खिलाड़ी?

Who Is Pawan Negi: IPL के मंच पर हर साल नए उभरते स्टार दिखाई देते हैं. हालांकि समय के साथ-साथ कई स्टार्स गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं. इस लिस्ट में भारत के पूर्व ऑलराउंडर पवन नेगी भी शामिल हैं. पवन नेगी टी20 क्रिकेट के अनुभवी ऑलराउंडर हैं, जो बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं. साथ ही लोअर ऑर्डर में बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं. पवन नेगी ने भारत के लिए सिर्फ 1 टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला है. इसके बाद से वह इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाई नहीं दिए. इसके अलावा वह पिछले 7 सालों से आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं. हालांकि एक समय पर पवन नेगी को आईपीएल में करोड़ों की बोली लगाकर खरीदा गया था. जानें पवन नेगी का आईपीएल करियर…

8.5 करोड़ में बिके थे पवन नेगी

पवन नेगी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा समय तक नहीं खेल पाए, लेकिन आईपीएल में उन्होंने अपना जलवा बिखेरा था. पवन नेगी ने साल 2012 में आईपीएल डेब्यू किया था. उन्होंने 2012 से 2019 तक आईपीएल में खेला. साल 2016 में पवन नेगी पर 8.5 करोड़ रुपये की बोली लगी थी. दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) ने उन्हें इस भारी रकम पर खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था. पवन नेगी आईपीएल में 3 टीमों के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला है.

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पवन नेगी का IPL करियर

पूर्व ऑलराउंडर पवन नेगी ने आईपीएल में 3 अलग-अलग टीमों के लिए कुल 50 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने गेंद से 34 विकेट चटकाए हैं, जबकि 365 रन भी उनके नाम दर्ज हैं. पवन नेगी ने साल 2012 में दिल्ली कैपिटल्स के डेब्यू किया था. उन्होंने 2 सालों तक इस टीम के लिए खेला. फिर 2014 और 2015 में सीएसके का प्रतिनिधित्व दिया. इसके बाद 2016 में फिर दिल्ली की टीम में वापसी की. फिर 2017 में वह आरसीबी की टीम में शामिल हो गए, जहां पर उन्होंने 3 सालों तक मैच खेला. 2019 के बाद से ही पवन नेगी आईपीएल से दूर हो गए हैं.

अभी क्या कर रहे पवन नेगी?

पवन नेगी लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से दूर हैं. फिलहाल वह रिटायर्ड क्रिकेटरों की लीग में खेलते हैं. वह हाल ही में लीजेंड्स क्रिकेट लीग (LLC) में खेलते दिखाई दिए थे, जहां पर उन्होंने ING टीम के लिए खेलते हुए कई अर्धशतकीय पारियां भी खेली हैं. इसके अलावा वह अन्य कई टी20 लीग में भी खेलते दिखाई देते हैं.