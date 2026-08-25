IND vs SL: कौन हैं पसिंदु सूरियाबंदारा? जो टीम इंडिया की जीत की राह में बने रोड़ा, खूंटा गाड़कर क्रीज पर जमे

Who Is Pasindu Sooriyabandara: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में एक श्रीलंकाई बल्लेबाज की खूब चर्चा हो रही है. उस खिलाड़ी का नाम पसिंदु सूरियाबंदारा है, जो श्रीलंका के लिए संकटमोचक बनकर सामने आए हैं. दूसरे टेस्ट में जब श्रीलंका ने जल्दी ही 2 विकेट गंवा दिए, तो पसिंदु ने आकर पारी को संभाला. लंच ब्रेक तक पसिंदु 65 रन बनाकर नाबाद रहे.

26 साल के पसिंदु सूरियाबंदारा ने भारत के ही खिलाड़ी गॉल टेस्ट में अचानक अपना डेब्यू किया था. उन्हें चोटिल दिनेश चांदीमल की जगह कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में श्रीलंका की टीम में शामिल किया गया था. हालांकि वह सिर्फ एक पारी में ही बल्लेबाजी कर पाए, जिसमें बिना खाता खोले आउट हो गए थे. इसके बाद दूसरे टेस्ट में भी श्रीलंका की टीम मैनेजमेंट ने पसिंदु पर भरोसा जताया, जिस पर वे खरे उतरे हैं.

कौन हैं पसिंदु सूरियाबंदारा?

पसिंदु सूरियाबंदारा श्रीलंका के युवा और उभरते हुए स्टार बल्लेबाज हैं. वह श्रीलंका के कोलंबो के रहने वाले हैं, जिनका जन्म 19 अक्टूबर, 1999 को हुआ था. पसिंदु श्रीलंका अंडर-19 और श्रीलंका-ए के लिए खेल चुके हैं. 26 साल के इस बल्लेबाज ने फर्स्ट क्लास में 69 मैचों में 4,893 रन बनाए हैं. इसमें 14 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं. घरेलू क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के चलते ही पसिंदु को भारत के खिलाफ श्रीलंका की स्क्वाड में मौका दिया गया था. गॉल टेस्ट के दौरान दिनेश चांदीमल गंभीर रूप से चोटिल हो गए. इसके चलते बोर्ड ने कन्कशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर पसिंदु को प्लेइंग-11 में शामिल किया. उन्होंने अनोखे तरीके से अपना डेब्यू किया.

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कोलंबो में श्रीलंका को हालत खराब

कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंकाई टीम मुश्किल में दिखाई दे रही है. दरअसल, भारत ने पहली पारी में 503 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में श्रीलंका की टीम ने पहली पारी में 130 के स्कोर पर ही 4 विकेट गंवा दिए हैं. श्रीलंका के दोनों ओपनर फ्लॉप रहे. लाहिरू उदारा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कामिल मिशारा ने 19 रन बनाकर आउट हो गए. इसके अलावा कामिंदु मेंडिस भी कुछ कमाल नहीं कर पाए. वह सिर्फ 4 रन बनाकर ही आउट हो गए. फिलहाल पसिंदु सूरियाबंदारा 65 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि दूसरे छोर पर कप्तान धनंजय डी सिल्वा 4 रन बनाकर खेल रहे हैं.

बारिश ने डाला खलल

भारत-बनाम श्रीलंका कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन बारिश ने मैच में खलल डाल दिया है. बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा. हालांकि अभी बारिश बंद हो गई है. उम्मीद है कि जल्द ही खेल दोबारा शुरू होगा.