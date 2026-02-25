Who Is Paras Dogra Ranji Career IPL Journey Controversies Net Worth Details

Who Is Paras Dogra: जम्मू कश्मीर टीम के कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज पारस डोगरा ने कर्नाटक के टीम से भिड़ गए. दरअसल जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक के बीच रणजी ट्रॉफी फाइनल में आज हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर दूसरे दिन सुबह जम्मू कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने अपना आपा खो बैठा जिसके बाद विरोधी फील्डर को सिर से जोरदार मार दिया है. यह घटना जम्मू कश्मीर की पारी के 101वें ओवर में हुई है. जब डोगरा और कन्हैया वधावन एक अच्छी पार्टनरशिप में रन बना रहे थे. उसी समय जम्मू कश्मीर की बढ़त बनी हुई थी.

प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर डोगरा ने किनारा करके चौका मार दिया था. जिसके बाद जम्मू कश्मीर के कप्तान और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर सब्स्टीट्यूट फील्डर केवी अनीश के बीच कुछ कहासुनी हुई और जिसके बाद सिर से मार दिया है.

भिड़े पारस डोगर

डोगरा सीधे अनीश पर गुस्साए. अपने हेलमेट से उन्हें सिर से मार दिया जिसके बाद मयंक अग्रवाल ने बीच में आकर बचाव भी किया है. कहा जा रहा है कि अनीश की लगातार स्लेजिंग से डोगरा भड़क गए थे. बात बढ़ती गई और जिसके बाद अंपायरों को बीच-बचाव करना पड़ा है. ओवर के तुरंत बाद डोगरा ने माफी मांगी, लेकिन अनीश को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे साफ मना कर दिया है. इसके बाद पास में फील्डिंग कर रहे अग्रवाल और केएल राहुल ने डोगरा को जमकर सुनाई और लगातार चिल्लाते रहे है.

पारस डोगरा IPL भी खेल चुके

पारस डोगरा ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स टीम से खेला था. उन्हें टीम में घरेलू क्रिकेट प्रदर्शन के आधार पर मौका मिला था. हालांकि IPL में उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनकी बल्लेबाज़ी लगातार मजबूत और शानदार रही है.

पारस डोगरा नेट वर्थ

पारस डोगरा की अनुमानित नेट वर्थ करीब 3 से 6 करोड़ रुपये माना जाता है. उनकी कमाई घरेलू क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट, रणजी ट्रॉफी मैच फीस, IPL सैलरी और ब्रांड प्रमोशन से आती है. लंबे घरेलू क्रिकेट करियर और लगातार प्रदर्शन ने उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है.

पहले भी हुआ था विवाद

इससे पहले मैच के पहले दिन व्यशाक विजयकुमार की एक उछलती हुई बाउंसर डोगरा के ग्लव पर लगी था. जिसके बाद उन्हें पहले दिन 48 गेंदों पर 9 रन बनाकर रिटायर हर्ट होना पड़ा था. इसके तुरंत बाद एक और घटना हुई है. इस बार पेसर विजयकुमार व्यशाक और वधावन के बीच हुआ है. जैसे ही बैटर रन लेने के लिए दौड़ा, रन लेने के रास्ते में उसकी बाईं कोहनी पेसर से टकरा गई थी. दोनों खिलाड़ी आमने-सामने आ गए है. इससे पहले कि अंपायर और उनके एक टीममेट ने व्यशाक को धक्का देकर हटा दिया था. इसी बीच दूसरे छोर पर डोगरा ने एक अजीब सी मुस्कान दी थी.