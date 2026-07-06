Nurul Hasan: कौन हैं बांग्लादेशी स्टार खिलाड़ी नुरुल हसन? जानें उनकी खूबसूरत पत्नी, परिवार और करियर के दिलचस्प रिकॉर्ड्स

बांग्लादेश के बेहतरीन विकेटकीपर-बल्लेबाज नुरुल हसन, जिन्हें फैंस प्यार से ‘नुरुल हसन सोहान’ भी कहते हैं, उन्होंने अपनी शानदार विकेटकीपिंग के दम पर टीम में एक अलग पहचान बनाई है. निचले क्रम में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और विकेटों के पीछे अपनी मुस्तैदी के लिए मशहूर सोहान के खेल के बारे में तो लोग जानते ही हैं, लेकिन फैंस उनकी पर्सनल लाइफ, जैसे उनकी पत्नी और परिवार के बारे में भी जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं.

आइए जानते हैं बांग्लादेश के इस क्रिकेटर की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें:

कौन हैं नुरुल हसन की पत्नी?

नुरुल हसन की पत्नी का नाम तसनीम इस्लाम लीसा है। दोनों ने एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट करने के बाद 10 मई 2017 को सगाई की और उसी साल 30 जून को खुलना (बांग्लादेश) में शादी के बंधन में बंध गए। बताया जाता है कि इन दोनों की पहली मुलाकात तब हुई थी जब वे नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे थे. लीसा के पिता शफीकुल इस्लाम एक बिजनेसमैन हैं. लीसा लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं और हर मोड़ पर अपने पति के क्रिकेट करियर का पूरा साथ देती हैं.

परिवार और रिश्ते

शादी से पहले नुरुल हसन का नाम कभी किसी विवाद या अफेयर में नहीं आया। सोहान अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया और मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना पसंद करते हैं. वे अपने खेल और परिवार के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाकर चलते हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते.

कैसा रहा है क्रिकेट करियर?

21 नवंबर 1993 को खुलना में जन्मे नुरुल हसन दाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. उन्होंने जनवरी 2016 में अपने टी20 इंटरनेशनल (T20I) करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उसी साल दिसंबर में उन्होंने अपना पहला वनडे (ODI) खेला और जनवरी 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। सोहान टी20 फॉर्मेट में बांग्लादेश टीम की कप्तानी भी संभाल चुके हैं. इसके अलावा वे बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) और घरेलू क्रिकेट में कई टीमों के लिए खेल चुके हैं, जहां उनकी कप्तानी और विकेटकीपिंग की जमकर तारीफ होती है.

नुरुल हसन के करियर रिकॉर्ड्स (साल 2026 तक)

फॉर्मेट मैच/पारियां रन शतक/अर्धशतक टेस्ट 11 मैच 440 3 अर्धशतक वनडे 13 पारियां 237 – टी20 55 मैच 570 – फर्स्ट-क्लास 111 मैच 5,505 12 शतक

नोट: बल्लेबाजी के अलावा विकेट के पीछे शानदार कैच और बेहतरीन स्टंपिंग के मामले में भी वे बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं.

बांग्लादेश क्रिकेट के अहम स्तंभ

बांग्लादेश टीम में विकेटकीपर की जगह के लिए हमेशा से कड़ा मुकाबला रहा है, लेकिन इसके बावजूद नुरुल हसन ने अपनी काबिलियत, कप्तानी के हुनर और मैच फिनिश करने की क्षमता की बदौलत टीम में अपनी जगह बनाए रखी है. घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन और इंटरनेशनल मैचों के अनुभव ने उन्हें बांग्लादेशी टीम और फ्रैंचाइजी क्रिकेट का एक बेहद कीमती खिलाड़ी बना दिया है.