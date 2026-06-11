कौन हैं दिल्ली में जन्मे निखिल चौधरी? जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम में मिली जगह, 62 साल बाद रचेंगे इतिहास

Who Is Nikhil Chaudhary: ऑस्ट्रेलियाई टीम इन दोनों बांग्लादेश दौरे पर है. दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके बाद 3 मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी. इस टी20 सीरीज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टीम का एलान किया है. ऑस्ट्रेलिया की 20 टीम में भारतीय मूल के ऑलराउंडर निखिल चौधरी की भी एंट्री हो गई है. निखिल चौधरी ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट में होबार्ट हरिकेन्स की ओर से खेलते हैं. उम्मीद है कि निखिल चौधरी को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलने का मौका मिलेगा. अगर ऐसा होता है, तो 60 से ज्यादा सालों बाद ऐसा होगा, जब भारत में जन्मा कोई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलेगा. ऐसे में सभी की निगाहें ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश की टी20 सीरीज पर टिकी हुई हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या निखिल चौधरी को ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11 में मौका मिलेगा.

निखिल चौधरी रचेंगे इतिहास

ऑस्ट्रेलिया की ओर से अभी तक भारतीय मूल के कई खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं. इनमें तनवीर संघा औ गुरिंदर संधू जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को जन्म भारत में नहीं हुआ था. 1960 के दशक के बाद से भारत में जन्मा कोई भी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाया है. आखिरी बार करीब 62 साल पहले ऐसा देखने को मिला था. गुजरात में जन्मे लेग स्पिनर रेक्स सेलर्स ने साल 1942 में ऑस्ट्रेलिया की ओर से कलकत्ता टेस्ट मैच खेला था. वहीं, पुणे में जन्मीं और ऑस्ट्रेलियाई माता-पिता द्वारा गोद ली गईं लिसा स्थालेकर 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की स्टार खिलाड़ी रही थीं.

कौन हैं निखिल चौधरी?

ऑस्ट्रेलिया के युवा ऑलराउंडर निखिल चौधरी का जन्म 4 मई 1996 को दिल्ली में हुआ था. उन्होंने पंजाब के लिए लिमिटेड ओवर मैच खेला था. इस दौरान निखिल चौधरी ने भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, हरभजन सिंह, शिखर धवन जैसे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया था. इतना ही नहीं, वह मुंबई इंडियंस के लिए ट्रायल देने भी पहुंचे थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ.

इसके बाद कोविड-19 के दौरान निखिल चौधरी अपने अंकल से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए. फिर वहीं पर उन्होंने रहने का फैसला किया. शुरुआत में निखिल चौधरी कई नौकरियां की, लेकिन वह क्रिकेट खेलना चाहते थे. फिर पूर्व ऑलराउंडर जेम्स होप्स से उनकी मुलाकात हुई, जिसके माध्यम से उन्हें फ्रेंचाइजी लीग में होबार्ट हरिकेन्स की ओर से खेलने का मौका मिला.

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BBL में कैसा रहा प्रदर्शन?

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर निखिल चौधरी बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलते हैं. वह पिछवे 3 सीजन से इस टीम के अहम खिलाड़ी बन गए हैं. बिग बैश लीग 2025-26 सीजन में निखिल ने 30.70 के एवरेज और 153 के स्ट्राइक रेट से 307 रन बनाए थे. अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने का मौका मिला है. ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड के पर्सनल लीव पर होने के कारण निखिल चौधरी को स्क्वाड में जगह मिली. वह 12 जून को बांग्लादेश का ढाका में ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़ेंगे.

ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश T20 सीरीज का शेड्यूल

17 जून – पहला टी20, चटोग्राम

19 जून – दूसरा टी20, चटोग्राम

21 जून – तीसरा टी20, चटोग्राम

ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, निखिल चौधरी, कूपर कॉनॉली, टिम डेविड, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू कुहनेमैन, रिले मेरेडिथ, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ और एडम जैम्पा.