Naman Dhir: कौन हैं नमन धीर? पहली बार टीम इंडिया में हुई एंट्री, 64 गेंद पर जड़ चुके 173 रन

Who Is Naman Dhir: वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम का एलान कर दिया है. इस स्क्वाड में एक नए खिलाड़ी ही एंट्री हुई, जिससे देखकर सभी हैरान रह गए. पंजाब के 26 साल के स्टार बल्लेबाज नमन धीर को पहली बार भारतीय स्क्वाड में चुना गया. नमन धीर ने हाल ही में खेले गए शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में अपने बल्ले से खूब धमाल मचाया था. वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. नमन धीर के इसी फॉर्म को देखते हुए सिलेक्टर्स ने उन्हें वेस्टइंडीज सीरीज के लिए मौका दिया. वह IPL में भी मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, जहां पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से खूब प्रभावित किया था. जानें कौन हैं नमन धीर…

कौन हैं नमन धीर?

26 साल के नमन धीर का जन्म 31 दिसंबर 1999 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था. हालांकि वो अभी पंजाब के छोटे से शहर फरीदकोट में रहते हैं. नमन धीर दाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी करने के साथ ही ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं. उन्होंने साल 2024 में IPL में मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया था. इसके बाद से ही वो मुंबई इंडियंस की टीम का अहम हिस्सा बन चुके हैं. हाल ही में नमन धीर ने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में अपने बल्ले से गेंदबाजों पर खूब कहर बरपाया था.

शेर-ए-पंजाब में नमन धीर का तूफान

नमन धीर ने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में अमृतसर सूरमाज की ओर से खेलते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया. उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे. उनके बल्ले से 10 पारियों में 72.78 की औसत से 655 रन आए थे. इस दौरान उन्होंने मोहाली किंग्स के खिलाफ सिर्फ 64 गेंद पर 173 रनों की ऐतिहासिक पारी भी खेली थी. इस दौरान उन्होंने महज 37 गेंद पर शतक भी लगाया था. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड भी मिला था. अब सिलेक्टर्स ने नमन को उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम दिया है.

घरेलू क्रिकेट में नमन धीर का प्रदर्शन

नमन धीर का घरेलू क्रिकेट में भी शानदार रिकॉर्ड रहा है. उन्होंने लिस्ट-ए में 14 मैच खेले हैं, जिसमें 11 पारियों में 39 की औसत से 351 रन बनाए हैं. इसमें 4 अर्धशतक भी शामिल हैं. साथ ही उन्होंने गेंदबाजी से भी 7 विकेट चटकाए हैं. वहीं, टी20 क्रिकेट में नमन धीर ने 61 मैच की 55 पारियों में 26 की औसत 1,222 रन बनाए हैं. खास बात यह है कि नमन धीर 3-6 नंबर तक किसी भी जगह बल्लेबाजी कर सकते हैं.

IPL में कैसे मिला मौका?

नमन धीर ने साल 2023-24 में पंजाब को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था. इसके चलते ही मुंबई इंडियंस ने उन्हें IPL 2024 के ऑक्शन में 20 लाख रुपये के बेस प्राइस में खरीद लिया. नमन धीर ने IPL 2024 में मुंबई के लिए डेब्यू किया, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए. उन्होंने उस सीजन के आखिरी मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 28 गेंद पर 62 रनों की पारी खेली थी. हालांकि मुंबई इंडियंस ने अगले सीजन उन्हें रिलीज करने का फैसला किया, लेकिन फिर IPL 2025 की नीलामी में उन्हें ‘राइट टू मैच’ ऑप्शन का इस्तेमाल करके 5.25 करोड़ रुपये में फिर से साइन कर लिया. फिर IPL 2025 में नमन धीर ने 14 मैचों में 318 रन बनाए.