Who Is Naman Dhir: कौन हैं पंजाब के नमन धीर? वेस्टइंडीज के खिलाफ किया वनडे डेब्यू, कैसा रहा है करियर?

Who Is Naman Dhir: 26 साल के स्टार ऑलराउंडर नमन धीर (Naman Dhir) वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं. नमन धीर को वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से शुरू हो रही 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में चुना गया था. घरेलू क्रिकेट और पंजाब टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए सिलेक्टर्स ने उन्हें स्क्वाड में शामिल किया था. अब उन्हें पहले ही वनडे मैच में भारत के लिए डेब्यू करने का मौका दिया गया है. यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस से पहले कप्तान शुभमन गिल ने नमन धीर को डेब्यू कैप थमाई. जानें कौन हैं नमन धीर…

कौन हैं 26 साल के नमन धीर?

26 साल के नमन धीर का जन्म 31 दिसंबर 1999 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था. हालांकि वो अभी पंजाब के छोटे शहर फरीदकोट में रहते हैं. नमन धीर दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं. नमन धीर ने साल 2024 में IPL में मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया था. इसके बाद से ही वो मुंबई इंडियंस की टीम के अहम खिलाड़ी बन चुके हैं. हाल ही में नमन धीर ने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में अपने बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया था और अपनी टीम को चैंपियन बनाया था.

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में नमन का प्रदर्शन

युवा ऑलराउंडर नमन धीर ने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में अमृतसर सूरमाज की ओर से खेलते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे. उनके बल्ले से 10 पारियों में 72.78 की औसत से 655 रन आए थे. इस दौरान उन्होंने मोहाली किंग्स के खिलाफ सिर्फ 64 गेंद पर 173 रनों की ऐतिहासिक पारी भी खेली थी. इस दौरान उन्होंने महज 37 गेंद पर शतक भी लगाया था. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड भी मिला था. नमन धीर के इसी प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें भारत की वनडे टीम में मौका दिया गया है.

IPL में नमन धीर का प्रदर्शन

नमन धीर ने साल 2023-24 में पंजाब को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था. इसके चलते ही मुंबई इंडियंस ने उन्हें IPL 2024 के ऑक्शन में 20 लाख रुपये के बेस प्राइस में खरीदा था. उन्होंने IPL 2024 में मुंबई के लिए डेब्यू किया, लेकिन कुछ कमाल नहीं कर पाए.

हालांकि उन्होंने सीजन के आखिरी मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 28 गेंद पर 62 रनों की पारी खेली थी. फिर मुंबई इंडियंस ने अगले सीजन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया, लेकिन फिर IPL 2025 की नीलामी में उन्हें ‘राइट टू मैच’ ऑप्शन का इस्तेमाल करके 5.25 करोड़ रुपये में साइन कर लिया. फिर IPL 2025 में नमन धीर ने 16 मैचों में 252 रन बनाए. इसके बाद IPL 2026 में 14 मैच में 318 रन बनाए.

घरेलू क्रिकेट में नमन धीर का प्रदर्शन

नमन धीर का घरेलू क्रिकेट में भी शानदार रिकॉर्ड रहा है. उन्होंने लिस्ट-ए में 14 मैच खेले हैं, जिसमें 11 पारियों में 39 की औसत से 351 रन बनाए हैं. इसमें 4 अर्धशतक भी शामिल हैं. साथ ही उन्होंने गेंदबाजी से भी 7 विकेट चटकाए हैं. वहीं, टी20 क्रिकेट में नमन धीर ने 61 मैच की 55 पारियों में 26 की औसत 1,222 रन बनाए हैं. खास बात यह है कि नमन धीर 3-6 नंबर तक किसी भी जगह बल्लेबाजी कर सकते हैं.