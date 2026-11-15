Who is Mohit Ulva: कौन हैं मोहित उलवा, जिन्होंने पाकिस्तान के जबड़े से छीनी जीत? रविंद्र जडेजा से खास कनेक्शन

Who is Mohit Ulva: अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के मुंह से जीत छीनने वाले मोहित उलवा खूब सुर्खियों में हैं. मोहित उलवा ने शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 26 गेंद पर 49 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. जब भारतीय टीम को आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी, तो मोहित उलवा ने लेग स्पिनर अहमद हुसैन की गेंद को लॉन्ग-ऑफ के बाहर शानदार चौका लगाया. इसके चलते भारत ने 1 विकेट से जीत दर्ज कर 9वीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे.

इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर टारगेट हासिल किया. भारत की इस ऐतिहासिक जीत के हीरो मोहित उलवा रहे. उन्होंने पहले मनाल चौहान के साथ 9वें विकेट के लिए 57 रन की पार्टनरशिप की. इसके बाद सी. वेंकट के साथ मिलकर 36 रनों की नाबाद साझेदारी कर भारत को चैंपियन बनाया. इस ऐतिहासिक पारी के बाद पूरे देश में मोहित उलवा की चर्चा हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन हैं मोहित उलवा…

कौन हैं 18 साल के मोहित उलवा?

18 साल के मोहित उलवा 18 साल राइट-आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, जो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर लेते हैं. मोहित उलवा के क्रिकेट सफर की शुरुआत गांव में टेनिस बॉल क्रिकेट से हुई थी. मोहित के पिता महेशभाई उल्वा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) में कार्यरत हैं. उन्होंने अपने बेटे के भीतर छिपे टैलेंट को जल्दी ही पहचान लिया और क्रिकेट एकेडमी भेजने का फैसला किया. उन्होंने मोहित को जामनगर के फेमस क्रिकेट बंगला तक पहुंचाया, जहां उन्हें दिग्गज कोच महेंद्रसिंह चौहान का मार्गदर्शन मिला. महेंद्रसिंह चौहान वही कोच हैं, जिन्होंने भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को तराशा है.

ऑफ-स्पिनर के तौर पर शुरू किया था करियर

मोहित उलवा ने एक ऑफ-स्पिनर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. जब मोहित उलवा एकेडमी में आए थे, तो वे ऑफ-स्पिन गेंदबाजी का अभ्यास करते थे. हालांकि, कोच महेंद्रसिंह चौहान ने उनकी शारीरिक बनावट और दौड़ने की क्षमता को परखा और मोहित को तेज गेंदबाजी करने की सलाह दी. कोच की ये सलाह मोहित के लिए वरदान साबित हुई. मोहित उलवा एक दाएं हाथ के घातक गेंदबाज बनकर उभरे. उन्होंने सौराष्ट्र के एज-ग्रुप क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया. इसके बाद भारत की अंडर-19 टीम में अपनी जगह बनाई.

मोहित ने खेली ऐतिहासिक पारी

18 साल के मोहित उलवा ने 14 नवंबर (शनिवार) को अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 5 चौके और 3 छक्के आए. मोहित उलवा ने आखिरी गेंद पर बाहर निकलकर शानदार चौका लगाकर भारत को चैंपियन बनाया.