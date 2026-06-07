IND vs AFG: कौन हैं अफगानी पेसर सलीम सैफी? भारत के खिलाफ ‘पंजा’ खोलकर रचा इतिहास

Who Is Mohammad Saleem Safi: भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान पर अपना दबदबा दिखाया. अफगानिस्तान के गेंदबाजों को काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी टीम इंडिया को ऑलआउट नहीं कर पाए. हालांकि इस दौरान अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम सफी ने अपनी गेंदबाजी से खूब प्रभावित किया. 23 साल के पेसर मोहम्मद सलीम सफी ने भारत के खिलाफ इस टेस्ट मैच में कुल 6 विकेट चटकाए. उन्होंने भारत के खिलाफ 27 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 140 रन खर्च करके 6 विकेट अपने नाम किए. इसी के साथ मोहम्मद सलीम सफी ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है.

अफगानी पेसर ने रचा इतिहास

अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम सफी ने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में 6 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. दरअसल, मोहम्मद सलीम सफी अफगानिस्तान के पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए हैं. इतना ही नहीं, मोहम्मद सलीम सफी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में 5 विकेट लेने वाले तीसरे अफगानी गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले सिर्फ जियाउर रहमान और निजात मसूद ने ही यह कारनामा किया था. अब मोहम्मद सलीम सफी भी इस खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

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मोहम्मद सलीम ने किन बल्लेबाजों को किया आउट?

भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) टेस्ट मैच में मोहम्मद सलीम ने भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ अनुशासित गेंदबाजी की. उन्होंने अकेले के दम पर भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया. मोहम्मद सलीम सफी ने यशस्वी जायसवाल, साईं सुदर्शन, शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार और मोहम्मद सिराज को आउट किया.

भारत-अफगानिस्तान मैच का हाल

भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच का आज (7 जून) दूसरा दिन है. भारत ने पहले दिन 3 विकेट खोकर 368 रन बनाए थे. दूसरे दिन भारत ने बल्लेबाजी शुरू की और 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाए. इसमें केएल राहुल के 100 रन, शुभमन गिल के 126 रन, साईं सुदर्शन और ऋषभ पंत के 81-81 रन शामिल हैं. इसके अलावा वाशिंग्टन सुंदर ने भी 52 रनों की नाबाद पारी खेली. इसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पारी घोषित कर दी. फिलहाल अफगानिस्तान अपनी पहली पारी खेल रहा है. अफगानिस्तान ने अभी तक 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन बनाए हैं.