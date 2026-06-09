Mohamed Shiraz: कौन हैं मोहम्मद शिराज़? जिन्होंने IPL के ‘ऑरेंज कैप’ विनर वैभव सूर्यवंशी को किया ‘ढेर’

वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanshi India A Debut) श्रीलंका A के खिलाफ़ वनडे मैच में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए. इंडिया A और श्रीलंका A के बीच ट्राई-सीरीज़ का पहला मैच आज, 9 जून को हो रहा है. जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी, तो वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह ने पारी की शुरुआत की; हालांकि, वैभव सिर्फ़ 14 रन बनाकर आउट हो गए.

टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला किया. वैभव ने तेज़ शुरुआत की, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाज़ मोहम्मद शिराज ने उन्हें 14 रन के स्कोर पर आउट कर दिया. अपनी इस छोटी सी पारी के दौरान वैभव ने तीन चौके लगाए. वह IPL 2026 में ऑरेंज कैप जीतकर इस सीरीज़ में आए थे, लेकिन श्रीलंका आने के बाद से उनका बल्ला खामोश रहा है.

कौन हैं मोहम्मद शिराज़

श्रीलंका के मोहम्मद शिराज़ एक राइट-आर्म मीडियम-फ़ास्ट बॉलर हैं. उन्होंने इंडिया ‘A’ और श्रीलंका ‘A’ के बीच हुई ट्राई-सीरीज़ के पहले मैच में युवा भारतीय बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी का विकेट लिया श्रीलंका के दाम्बुला में खेले गए इस मैच में, उन्होंने वैभव को मिड-ऑफ़ पर कैच आउट कराकर सिर्फ़ 14 रन पर पवेलियन भेज दिया.

मोहम्मद शिराज का जन्म 13 फ़रवरी 1995 श्रीलंका के कैंडी में हुआ था. वे श्रीलंका के घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार बॉलिंग करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। वे अपनी लाइन, लेंथ और स्विंग से बल्लेबाज़ों को परेशान करने के लिए जाने जाते हैं. ‘श्रीलंका A’ टीम के लिए खेलते हुए, उन्होंने ‘बांग्लादेश A’ जैसी टीमों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है (जिसमें 63 रन देकर 5 विकेट लेना भी शामिल है). वैभव सूर्यवंशी के ख़िलाफ़ उनकी सफलता को काफ़ी अहम माना गया, क्योंकि वैभव ने हाल ही में IPL 2026 में 700 से ज़्यादा रन बनाकर क्रिकेट की दुनिया में धूम मचा दी थी.

यह ट्राई सीरीज क्यों महत्वपूर्ण है?

यह ट्राई-सीरीज़ वैभव की तैयारी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों के अलावा एशियन गेम्स के लिए भी भारतीय टीम में चुना गया है. भले ही वह अपनी पहली कोशिश में नाकाम रहे, लेकिन आने वाले दौरों की तैयारी के लिए उन्हें इस ट्राई-सीरीज़ में कम से कम तीन और पारियां खेलने को मिलेंगी.

अब तक अपने लिस्ट-A करियर में उन्होंने 8 मैचों में 44.12 की औसत से 353 रन बनाए हैं। वैभव ने वनडे में ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से भी खेला है; उनका मौजूदा लिस्ट-A स्ट्राइक रेट 165 है। इससे पहले उन्होंने इंडिया A के लिए खेलते हुए राइज़िंग स्टार्स एशिया कप में सिर्फ़ 42 गेंदों पर 144 रन बनाकर इतिहास रचा था।

इस ट्राई-सीरीज़ के शेड्यूल की बात करें तो, श्रीलंका के खिलाफ़ मैच के बाद इंडिया A का सामना 11 जून को अफ़गानिस्तान A से होगा। वे 15 जून को फिर से श्रीलंका के खिलाफ़ खेलेंगे और 17 जून को एक बार फिर अफ़गानिस्तान का सामना करेंगे।