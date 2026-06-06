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कौन हैं मानव सुथार? टीचर पिता ने लोन लेकर सिखाया क्रिकेट, अब बेटे ने चुकाया कर्ज, भारत के लिए किया डेब्यू

Who is Manav Suthar: भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच में राजस्थान के 23 वर्षीय स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार ने अपने डेब्यू किया. मानव सुथार के पिता सरकारी स्कूल में पीटी टीचर थे, जिसके चलते उन्हें अपने बेटे की कोचिंग और प्रैक्टिस के लिए कर्ज लेना पड़ा. पढ़ें मानव सुथार का सफर...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 6, 2026 10:48:09 AM IST

कौन हैं मानव सुथार?
कौन हैं मानव सुथार?


Who is Manav Suthar: राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले मानव सुथार ने शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया. मानव सुथार को 6 जून से भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट की प्लेइंग-11 में जगह दी गई. टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने मानव सुथार को टेस्ट कैप दी. मानव सुथार एक राजस्थान के एक साधारण परिवार से आते हैं. ऐसे में उनके लिए यहां तक का सफर तय करना आसान बात नहीं है. इसके लिए मानव सुथार ने कड़ी मेहनत की है. साथ ही उनके परिवार ने भी कई त्याग किए हैं, जिनकी बदौलत आज मानव सुथार ने भारतीय टीम की जर्सी पहनी है. पढ़ें मानव सुथार की कहानी…

कौन हैं मानव सुथार?

23 साल के युवा स्पिन गेंदबाज मानव सुथार का राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था. वह एक गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जो ऑर्थोडॉक्स स्पिन के साथ-साथ लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करते हैं. वह घरेलू क्रिकेट में राजस्थान की ओर से खेलते हैं, जबकि आईपीएल में गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं. घरेलू क्रिकेट और IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद ही मानव सुथार को भारतीय टेस्ट टीम में मौका मिला है. भारत के दिग्गज स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में आराम दिया गया है, जिसके चलते मानव सुथार को डेब्यू करने का मौका मिला.

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ये भी पढ़ें: IND vs AFG Test: भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला, प्लेइंग इलेवन में किसे मिला मौका?

पिता ने कर्ज लेकर सिखाया क्रिकेट

मानव सुथार ने जब क्रिकेट में अपना करियर बनाने का फैसला लिया, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती टर्फ पिच थी. उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते वह टर्फ पिच पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे. उस समय श्रीगंगानगर में टर्फ पिचें भी नहीं थीं. ऐसे में मानव सुथार के पिता ने खुद ही टर्फ पिच बनाने की ठान ली, जिससे वह अपनी प्रैक्टिस कर सकें. मानव सुथार के पिता ने अपने घर के पास खाली जमीन किराए पर ली, लेकिन उनके पास पिच बनाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे. इसके चलते मानव के पिता को बैंक से कर्ज लेना पड़ा. ऐसे में जब मानव सुथार ने भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया, तो यह उनके पिता के लिए बहुत बड़ा गर्व का पल होगा.

मानव सुथार का घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन

मानव सुथार ने साल 2022 में राजस्थान के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. राजस्थान के लिए मानव सुथार ने अभी तक फर्स्ट क्लास में कुल 29 मैच खेल चुके हैं, जिनमें उनके नाम 129 विकेट दर्ज हैं. साथ ही उन्होंने इस फॉर्मेट में एक शतक और 6 अर्धशतक भी लगाए हैं. इसके अलावा लिस्ट-ए क्रिकेट के मानव सुथार ने 25 मैचों में 34 विकेट चटकाए हैं. वहीं, टी20 क्रिकेट में मानव सुथार के नाम 29 मैचों में 25 विकेट दर्ज हैं.

Tags: home-hero-pos-2IND vs AFG
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