Who is Manav Suthar: कौन हैं 23 साल के मानव सुथार? जिन्होने भारतीय टीम के लिए किया डेब्यू; रिकॉर्ड्स देख अफगानिस्तान के छूटे पसीने

Who is Manav Suthar: टीम इंडिया छह महीने के ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेट में लौट आई है, और यह वापसी एक युवा भारतीय खिलाड़ी के लिए अच्छी खबर लेकर आई है. युवा स्पिनर मानव सुथार को भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ में हुए टेस्ट मैच में डेब्यू करने का मौका मिला है. मैच शुरू होने से ठीक पहले लेफ्ट-आर्म स्पिनर मानव सुथार को उनकी टेस्ट कैप देकर इंटरनेशनल क्रिकेट में स्वागत किया गया. इसके साथ ही, वह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 319वें खिलाड़ी बन गए, और 2021 के बाद पहली बार किसी स्पिनर ने टीम इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू किया है.

सुथार को उनकी टेस्ट कैप किसने दी?

शनिवार, 6 जून को भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच की शुरुआत में दो खिलाड़ियों ने डेब्यू किया. सबसे पहले, मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम ने टेस्ट क्रिकेट में एंट्री की, जो टेस्ट मैच होस्ट करने वाला भारत का 31वां वेन्यू बन गया. इसके बाद टीम इंडिया के लिए एक और बड़ा डेब्यू हुआ जब स्टार लेग-स्पिनर कुलदीप यादव ने 23 साल के सुथार को उनकी ‘बैगी ब्लू’ कैप दी. इसके साथ ही मानव सुथार भारतीय टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा बन गए.

मानव सुथार कौन हैं?

मानव सुथार 23 साल के उभरते हुए भारतीय क्रिकेटर हैं जो बॉलिंग ऑल-राउंडर के तौर पर खेलते हैं. एक पारंपरिक स्लो लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और निचले क्रम के काम के बल्लेबाज, सुथार घरेलू क्रिकेट में राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गुजरात टाइटन्स का हिस्सा हैं. सुथार के लिए, यह मौका राजस्थान के सीमावर्ती शहर श्री गंगानगर से इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे ऊंचे लेवल तक उनकी शानदार तरक्की का नतीजा है.

बाएं हाथ के स्पिनिंग ऑल-राउंडर को लंबे समय से भारत के सबसे अच्छे रेड-बॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता रहा है. रवींद्र जडेजा को अफगानिस्तान टेस्ट के लिए आराम दिए जाने के साथ, सिलेक्टर्स ने इस मौके का इस्तेमाल सुथार को डेब्यू देने के लिए किया है क्योंकि वे भारत के स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर्स की अगली पीढ़ी का आकलन करना जारी रखे हुए हैं.

The smile says it all ☺️🧢 Congratulations to debutant Manav Suthar as he receives his #TeamIndia Test cap from Kuldeep Yadav 🙌 Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/YRa3nUnYIY — BCCI (@BCCI) June 6, 2026

सुथार को घरेलू क्रिकेट और इंडिया A के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया. उन्होंने सबसे पहले 2022-23 रणजी ट्रॉफी सीज़न के दौरान देश का ध्यान खींचा, जहाँ वे सिर्फ़ छह मैचों में 39 विकेट लेकर राजस्थान के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने. सुथार 29 मैचों में 129 विकेट और 945 रन के शानदार फर्स्ट-क्लास रिकॉर्ड के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं. वे इंडिया ‘A’ के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं. वे ऑस्ट्रेलिया ‘A’ के ख़िलाफ़ अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज़ (जिसमें 5/107 का शानदार प्रदर्शन शामिल था) के दौरान सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने और 2023 ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में भी शानदार प्रदर्शन किया.

उनका रिकॉर्ड क्या है?

इस मैच से एक दिन पहले, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने घोषणा की कि मानव सुथार या हर्ष दुबे में से किसी एक को मौका दिया जाएगा. दोनों 23 साल के लेफ्ट-आर्म स्पिन ऑलराउंडर हैं जिनका फर्स्ट-क्लास करियर एक जैसा है. राजस्थान के लिए खेलने वाले सुथार ने 29 फर्स्ट-क्लास मैचों में 129 विकेट लिए हैं, जबकि विदर्भ के स्पिनर दुबे ने 27 मैचों में 133 विकेट लिए हैं. इसी तरह, बल्ले से सुथार ने 25.54 की औसत से 945 रन बनाए हैं, जिसमें एक सेंचुरी और छह हाफ-सेंचुरी शामिल हैं, जबकि दुबे ने 25.65 की औसत से 1026 रन बनाए हैं, जिसमें नौ हाफ-सेंचुरी शामिल हैं.

मौका क्यों मिला?

अगर दोनों के रिकॉर्ड लगभग एक जैसे हैं, एक जैसे क्रिकेटर हैं, और उम्र भी एक जैसी है, तो दुबे के बजाय सुथार को क्यों चुना गया? इसका एक बड़ा कारण सुथार की हाइट और लगातार एकदम सही बॉलिंग करने की काबिलियत है. सुथार दुबे से थोड़े लंबे हैं, और इस वजह से उनका बॉल रिलीज़ पॉइंट ज़्यादा है. इससे बैट्समैन को दिक्कत होती है क्योंकि वे ज़्यादा बाउंस पैदा कर सकते हैं.

इसके अलावा, जब बॉल उनके हाथ से छूटती है, तो वह हवा में काफी घूमती है, जिससे बैट्समैन के लिए उसकी स्पीड, टर्न और बाउंस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है. एक और वजह यह है कि सुथार पिछले दो IPL सीज़न से शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन्स का हिस्सा रहे हैं. गिल ने ज़रूर उनकी बॉलिंग को करीब से देखा होगा और उनकी ताकत को समझते होंगे, जिसकी वजह से शायद उन्होंने उन्हें चुना हो.

टॉस और प्लेइंग XI

टॉस और प्लेइंग XI की बात करें तो, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया. सभी अंदाज़ों को खत्म करते हुए, टीम इंडिया ने इस मैच के लिए स्टार तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज को प्लेइंग XI में शामिल किया है. प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे तेज़ गेंदबाज़ हैं. टीम इंडिया ने वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और मानव सुथार के तौर पर तीन स्पिनर उतारे हैं. अफ़गानिस्तान ने स्पिनर नांग्यालिया खरोटे को भी डेब्यू करने का मौका दिया है.

IND vs AFG टेस्ट: Playing 11

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

अफ़गानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, अफ़सर ज़ज़ई (विकेटकीपर), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, शराफ़ुद्दीन अशरफ़, नांग्यालिया खरोटे, ज़ियाउर रहमान शफ़ीक़ी, मोहम्मद सलीम सफ़ी