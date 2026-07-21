IND vs SL: कौन हैं चंबल के मनाल चौहान? जिसने श्रीलंका की लगाई ‘लंका’, डेब्यू में कूटे 150 रन

Manal Chauhan 150 Runs: भारतीय अंडर-19 टीम और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच दूसरा यूथ वनडे मैच खेला जा रहा है. इस मैच में भारत की ओर से डेब्यू कर रहे युवा बल्लेबाज मनाल चौहान ने अपना डेब्यू किया. मनाल चौहान ने अपने डेब्यू मैच में ही इतिहास रच दिया है. 18 साल के इस बल्लेबाज ने 5वें नंबर पर आकर भारतीय टीम की पारी को संभाला और 150 रनों की शानदार पारी खेली. मनाल चौहान ने 244 गेंदों पर 150 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 20 चौके और 1 छक्का आया. इस पारी के दम पर भारतीय टीम ने पहली पारी में 400 का स्कोर पार किया. इस पारी के बाद चारों ओर मनाल चौहान की चर्चा हो रही है कि आखिर ये बल्लेबाज कौन है?

कौन हैं मनाल चौहान?

श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए अपना अंडर-19 डेब्यू करने वाले मनाल चौहान मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं. वह चंबल इलाके के मुरैना के रहने वाले हैं. उन्होंने जूनियर लेवल पर लगातार शानदार खेल दिखाया, जिसके चलते उन्हें भारतीय अंडर-19 टीम में चुना गया. मनाल बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने के अलावा लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. भारतीय अंडर-19 के लिए खेलने से पहले मनाल चौहान मध्य प्रदेश अंडर-16 के लिए भी खेल चुके हैं.

मैच का क्या है हाल?

मैच का बात करें, तो भारत ने पहली पारी में 411 रन बनाए हैं. भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज फ्लॉप रहे. पारी की शुरुआत करने आए लक्ष्य राजेश रायचंदानी और सागर विर्क बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद कुशाग्र ओझा और कप्तान यशवर्धन चौहान ने पारी को संभाला. इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 122 रनों की साझेदारी हुई. यशवर्धन चौहान ने 78 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 11 चौके आए.

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इसके बाद मनाल चौहान ने 5वें नंबर पर आकर कुशाग्र ओझा के साथ पारी को आगे बढ़ाया. उन दोनों ने 155 रनों की पार्टनरशिप की. इसके बाद कुशाग्र ओझा 111 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 2 छक्के लगाए. वहीं, मनाल चौहान 150 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया.

श्रीलंका ने बनाए इतने रन

इसके जवाब में उतरी श्रीलंका अंडर-19 ने 13 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए हैं. सलामी बल्लेबाज दिमंथा महाविथाना ने 24 रन बनाए, जबकि अवीशा समश ने सिर्फ 9 रन की पारी खेली. फिलहाल कप्तान विमथ दिनसारा (5) और कविजा गमागे (4) बल्लेबाजी कर रहे हैं.