25 छक्के, 23 चौके… अकेले ठोके थे 345 रन, अब CSK ने IPL में दिया मौका, कौन है ये धुरंधर?

Who Is Macneil Hadley Noronha: चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के बीच में बड़ा फैसला लिया है. फ्रेंचाइजी ने कर्नाटक के ऑलराउंडर मैकनील हेडली नोरोन्हा (Macneil Noronha) को साइन किया है. सीएसके ने चोटिल रामकृष्ण घोष की जगह मैकनील हेडली नोरोन्हा को अपनी स्क्वाड में शामिल किया है. 28 साल के रामकृष्ण घोष दाहिने पैर में फ्रैक्चर की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. 2 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान रामकृष्ण घोष को चोट लगी थी. दुर्भाग्य की बात यह है वो उनका डेब्यू मैच था, जिसके बाद वह इंजरी का शिकार हो गए. ऐसे में सीएसके को उनके रिप्लेसमेंट की तलाश थी.

CSK में शामिल हुआ नया स्टार

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, सीएसके ने रामकृष्ण घोष के रिप्लेसमेंट के तौर पर कर्नाटक के खिलाड़ी मैकनील हेडली नोरोन्हा को साइन किया है. सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने खुद इस बात की पुष्टि की है. रिपोर्ट के अनुसार, फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई को रिप्लेसमेंट की मंजूरी के लिए लेटर भी भेज दिया है. बोर्ड से अनुमति मिलते ही मैकनील हेडली नोरोन्हा सीएसके की स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे.

कौन हैं मैकनील हेडली नोरोन्हा?

सीएसके में शामिल होने की खबर आने के बाद फैंस मैकनील हेडली नोरोन्हा के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हैं. मैकनील हेडली नोरोन्हा कर्नाटक के उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं. 24 साल के इस ऑलराउंडर ने महाराजा ट्रॉफी 2025 में मंगलुरु ड्रैगन्स की खिताबी जीत में हीरो बनकर निकले थे. उन्होंने टूर्नामेंट में 13 मैचों में 253 रन बनाए थे, जिस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 148.82 रहा था. इसके अलावा उन्होंने टूर्नामेंट में गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट भी अपने नाम किए थे.

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मैकनील हेडली नोरोन्हा ने सी.के. नायडू ट्रॉफी 2024-25 में भी शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 14 पारियों में 79.77 की औसत से 1,037 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक भी आए. इसमें उत्तराखंड और त्रिपुरा के खिलाफ लगाई गई ट्रिपल सेंचुरी भी शामिल है.

अकेले ठोक दिए थे 345 रन

मैकनील हेडली नोरोन्हा ने सीके कर्नल नायडू ट्रॉफी में उत्तराखंड और त्रिपुरा के खिलाफ ऐतिहासिक तिहरा शतक लगाया था. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 25 छक्के और 23 चौके देखने को मिले थे.

CSK कैसे करेगी क्वालीफाई?

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. सीएसके को 11 मैचों में 6 जीच और 5 हार मिली है. फिलहाल सीएसके प्वाइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है. अभी सीएसके के पास 3 मैच बाकी हैं, जिन्हें जीतकर वह प्लेऑफ में पहुंच सकती है. सीएसके का अगला मैच 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होगा.