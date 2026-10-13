Who is Kumar Kushagra: कौन हैं कुमार कुशाग्र? न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंडिया टीम में मिली जगह, ऋषभ पंत को किया रिप्लेस

Who is Kumar Kushagra: झारखंड से आने वाले ज्यादातर क्रिकेटर्स महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानते हैं. वे अपने आदर्श की तरह ही विकेटकीपर बल्लेबाज बनना चाहते हैं, जिसमें से एक कुमार कुशाग्र भी हैं. कुमार कुशाग्र झारखंड के युवा विकेटकीपर बैटर हैं, जो लंबे-लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं. 21 साल के इस खिलाड़ी को अब इंडिया-ए की टीम में मौका मिला है. कुमार कुशाग्र को न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंडिया-ए की स्क्वाड में शामिल किया गया है.

उन्होंने शुरुआती 2 मैचों के लिए भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को रिप्लेस किया है, जो चोटिल चल रहे हैं. पंत को ईरानी कप के दौरान चोट लगी थी, जिसके चलते मेडिकल टीम ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. पंत के चोटिल होने से कुमार कुशाग्र की किस्मत चमक गई है. न्यूजीलैंड दौरे पर कुमार कुशाग्र को यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे.

कौन हैं कुमार कुशाग्र?

कुमार कुशाग्र पहली बार उस समय चर्चा में आए, जब IPL 2024 में उन पर करोड़ों रुपये की बोली लगी. दिल्ली कैपिटल्स ने कुमार कुशाग्र पर 7.20 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जो उनके 20 लाख रुपये के बेस प्राइस से 36 गुना ज्यादा थी. हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने अगले सीजन से पहले कुमार कुशाग्र को रिलीज कर दिया. इसके बाद गुजरात टाइटंस ने उन्हें 65 लाख रुपये में खरीदकर अपने साथ जोड़ दिया. IPL 2026 में भी वह गुजरात टाइटंस का ही हिस्सा थे. बता दें कि कुमार कुशाग्र के पिता जमशेदपुर में GST कमिश्नर हैं, जबकि उनकी मां हाउसवाइफ हैं. कुशाग्र की 2 छोटी बहनें भी हैं.

कुमार कुशाग्र की खासियत

21 साल के कुमार कुशाग्र के पास लंबे-लंबे छक्के लगाने की काबिलियत है. उन्होंने साल 2025 में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 10 मैच में 162 क स्ट्राइक रेट से 422 रन बनाए थे, जिसमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक आए थे. फाइनल मैच में तो कुमार कुशाग्र ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 81 रनों की तूफानी पारी खेली थी. हालिया प्रदर्शन की बात करें, तो उन्होंने ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन को दलीप ट्रॉफी का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ 101 और 46 रनों की पारी खेली थी.

ऋषभ पंत क्यों हुए बाहर?

भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी कर रहे थे. इस मुकाबले के दौरान ऋषभ पंत की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया. इसके चलते वह न्यूजीलैंड दौरे के लिए जाने वाली इंडिया-ए की टीम से शुरुआती 2 मैचों के लिए बाहर हो गए. इस दौरे के लिए पंत की उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर थी. BCCI ने कहा कि वह बोर्ड की चिकित्सा टीम की निगरानी में हैं और अच्छी तरह रिकवरी कर रहे हैं.

इंडिया ए का अपडेटेड स्क्वाड: यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान), वाशिंगटन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार, कुमार कुशाग्र (शुरुआती 2 मैच के लिए).