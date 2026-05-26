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Who is Kulwant Khejroliya: क्वालिफायर-1 में शुभमन गिल का सबसे बड़ा ‘सरप्राइज’, जानिए कौन हैं कुलवंत खेजरोलिया

Who is Kulwant Khejroliya: आईपीएल 2026 Qualifier 1 में शुभमन गिल ने कुलवंत खेजरोलिया को मौका देकर सबको चौंकाया. जानिए कौन है गुजरात का यह गेंदबाज जो RCB के खिलाफ पलटेगा मैच?

By: Shivani Singh | Published: May 26, 2026 8:58:51 PM IST

Who is Kulwant Khejroliya: क्वालिफायर-1 में शुभमन गिल का सबसे बड़ा ‘सरप्राइज’, जानिए कौन हैं कुलवंत खेजरोलिया


आईपीएल 2026 के पहले क्वालिफायर जैसे बड़े मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने एक ऐसा फैसला लिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ इस नॉकआउट मैच में गिल ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया को प्लेइंग इलेवन में शामिल कर सबको चौंका दिया.

टॉस जीतकर शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और साफ किया कि टीम में अरशद खान की जगह कुलवंत खेजरोलिया को शामिल किया गया है. टॉस के वक्त गिल ने कहा, ‘हम पहले गेंदबाजी करेंगे। विकेट अच्छा दिख रहा है, लेकिन दूसरी पारी में ओस (dew) की भूमिका रह सकती है. हमारी टीम में एक बदलाव है. अरशद खान की जगह कुलवंत टीम में आए हैं.’

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जानिए कौन हैं कुलवंत खेजरोलिया?

13 मार्च 1992 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में जन्मे कुलवंत खेजरोलिया बाएं हाथ के मीडियम-फास्ट बॉलर हैं. वो घरेलू क्रिकेट में दिल्ली और मध्य प्रदेश की तरफ से खेल चुके हैं. 34 साल के कुलवंत पहली बार 2017 में उस वक्त चर्चा में आए थे, जब विजय हजारे ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था. हालांकि, उस सीजन उन्हें बेंच पर ही बैठना पड़ा और डेब्यू का मौका नहीं मिला.

इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाकेदार खेल की बदौलत 2018 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें 85 लाख रुपये में खरीदा. कुलवंत दो साल तक आरसीबी के साथ रहे और इस दौरान उन्हें 5 मैच खेलने का मौका मिला. साल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 20 लाख रुपये के बेस प्राइस पर जोड़ा, जहां उन्होंने 2 मैचों में 2 विकेट चटकाए, लेकिन इसके बाद वो फिर आईपीएल के मुख्य पटल से दूर हो गए. वो दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड का हिस्सा भी रहे, पर उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला.

आईपीएल 2025 से पहले गुजरात टाइटंस ने उन पर भरोसा जताया और अपने पाले में शामिल किया. पिछले सीजन उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने को मिला था, लेकिन अब आईपीएल 2026 के इस सबसे दबाव वाले नॉकआउट मुकाबले में टीम ने उन पर बड़ा दांव खेला है, और वो भी उनकी पुरानी टीम आरसीबी के खिलाफ.

आईपीएल और टी20 करियर के आंकड़े

कुलवंत खेजरोलिया ने अब तक अपने करियर में कुल 8 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 6 विकेट दर्ज हैं. वहीं अगर ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें, तो उन्होंने 26 मैचों में 27 विकेट हासिल किए हैं, जिसमें 26 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है.

RCB के खिलाफ आज के मुकाबले में प्रदर्शन 

RCB के खिलाफ जब कुलवंत खेजरोलिया गेंदबाजी करने उतरे तो ऐसा लगा प्लेइंग 11 में उनको शामिल करने का शुभमन गिल का फैसला सही था. खबर लिखे जाने तक उन्होंने अपने पहले ओवर में महज 3 रन दिए (1,0,0,0,1,1).

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