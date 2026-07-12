लॉर्ड्स में गूंजा क्रांति गौड़ का नाम, ‘पंजा’ खोलकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं

IND W vs ENG W: क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर भारत और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है. विमेंस क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार है, जब लॉर्ड्स में कोई महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस ऐतिहासिक मुकाबले में भारतीय महिला तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने इतिहास रच दिया है. क्रांति गौड़ लॉर्ड्स के मैदान पर 5 विकेट हॉल लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं. इससे पहले दुनिया की कोई महिला क्रिकेटर यह कारनामा नहीं कर पाई है. क्रांति गौड़ की घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर अपना दबदबा बना लिया है.

क्रांति गौड़ ने रचा इतिहास

लॉर्ड्स टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया की पारी 285 रन पर सिमट गई थी. इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड पहली पारी में 170 के स्कोर पर ढेर हो गई. भारत की ओर से दाएं हाथ की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने खतरनाक गेंदबाजी की. क्रांति गौड़ ने 17 ओवर में 37 रन देकर 5 विकेट हासिल कर लिए हैं. इसी के साथ क्रांति गौड़ लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर जगह बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं. इतना ही नहीं, क्रांति गौड़ महिला टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट हॉल लेने वाली सबसे युवा भारतीय तेज गेंदबाज भी बन गई हैं. उन्होंने 22 साल की उम्र में यह कारनामा किया है. इससे पहले झूलन गोस्वामी ने महिला टेस्ट में 5 विकेट हॉल लिया था, लेकिन उनकी उम्र 28 दिन ज्यादा थी.

History at Lord’s 🙌 The Honours Board awaits. pic.twitter.com/3UxA8oZJ6u — Lord’s Cricket Ground (@HomeOfCricket) July 11, 2026

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कैसा रहा अभी तक मुकाबला?

इंग्लैंड की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 285 रन बनाए. स्मृति मंधाना ने 83 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स ने 35 रन बनाए. इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रनों की पारी खेली. इसके बाद इंग्लैंड की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी. भारत की खतरनाक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम 170 के स्कोर पर ही ढेर हो गई.

इंग्लैंड की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज एमी जोन्स ने 52 रन बनाए, जबकि कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने 44 रनों की पारी खेली. इससे भारत को 115 रनों की बढ़त मिल गई. फिलहाल भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी खेल रही है. भारत ने अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना लिए हैं. स्मृति मंधाना 69 रन और यास्तिका भाटिया 39 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.