IPL Auction 2026: कौन हैं Kartik Sharma, CSK ने 14.20 करोड़ में खरीदा; जानें चेन्नई ने क्यों 19 साल के खिलाड़ी पर लगाया इतना बड़ा दाव?

Who is Kartik Sharma: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज में अपनी विस्फोटक लोअर-ऑर्डर बल्लेबाजी के लिए उन्होंने काफी ध्यान खींचा, जहां उन्होंने 5 मैचों में 133 रन बनाए.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 16, 2025 7:01:32 PM IST

Kartik Sharma IPL Auction
Kartik Sharma IPL Auction


Kartik Sharma IPL Auction: विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने IPL 2026 नीलामी में सभी को चौंका दिया. राजस्थान के 19 साल के इस खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा. मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपये की बोली लगाकर शुरुआत की, जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कड़ी टक्कर हुई. हालांकि, जब बोली 5 करोड़ रुपये तक पहुंची, तो CSK ने मोर्चा संभाला, और सनराइजर्स हैदराबाद के देर से आने के बावजूद, पांच बार की चैंपियन टीम ने यह लड़ाई जीत ली.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी

यह पहली बार होगा जब यह युवा खिलाड़ी IPL में खेलेगा. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज में अपनी विस्फोटक लोअर-ऑर्डर बल्लेबाजी के लिए उन्होंने काफी ध्यान खींचा, जहां उन्होंने 5 मैचों में 133 रन बनाए. हालांकि इस युवा खिलाड़ी ने अब तक सिर्फ 12 T20 मैच खेले हैं, लेकिन वह 160 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ काफी कंसिस्टेंट रहा है. वह फिलहाल IPL इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी है, प्रशांत वीर के साथ, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने इसी कीमत पर खरीदा था.

18 करोड़ में KKR के हुए पथिराना, कभी CSK डॉक्यूमेंट्री में धोनी से रिश्ते को लेकर किया था बड़ा खुलासा

DC ने आकिब नबी डार को खरीदा 

इस बीच, जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने मंगलवार को अबू धाबी में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि उत्तर प्रदेश के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर प्रशांत वीर ने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया.

जम्मू और कश्मीर के 29 साल के आकिब, जो एक तेज गेंदबाज के तौर पर अपने स्किल्स से घरेलू क्रिकेट में धमाल मचा रहे थे, आखिरकार दुनिया की सबसे बड़ी लीग में उन्हें जगह मिल गई. दूसरी ओर, वीर को CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा और वह फ्रेंचाइजी के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक रवींद्र जडेजा की जगह ले सकते हैं.

IPL 2026 Auction News: ऑक्शन में किस खिलाड़ी पर लगा SOLD का ठप्पा? कौन रहा UNSOLD, पूरी लिस्ट देखें

