Who Is John Campbell: भारत के खिलाफ जिसने ठोका शतक, कभी उस पर लगा था 4 साल का बैन, खून देने से किया था इन्कार!

Who Is John Campbell: वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शानदार शतक लगाया. उन्होंने गुवाहाटी वनडे में 68 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के लगाए. इस दौरान जॉन कैम्पबेल ने सिर्फ 65 गेंदों पर शतक लगाया. यह वेस्टइंडीज के लिए वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे तेज शतक है, जबकि जॉन कैम्पबेल के करियर का दूसरा शतक है. जॉन कैम्पबेल इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे में भी 62 रनों की पारी खेली थी. भले ही उस मुकाबले में वेस्टइंडीज को हार मिली थी, लेकिन कैम्पबेल ने अपना फॉर्म को बरकरार रखा और दूसरे वनडे में शतक लगा दिया.

कैम्पबेल पर लगा था 4 साल का बैन

जॉन कैम्पबेल को साल 2022 में 4 साल के लिए बैन कर दिया गया था. जमैका एंटी-डोपिंग कमीशन ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की थी. हालांकि बाद में कैम्पबेल के बैन को घटाकर 22 महीने कर दिया गया. यह कार्रवाई इसलिए की गई थी, क्योंकि जॉन कैम्पबेल ने एंटी-डोपिंग कमीशन को ब्लड सैंपल देने से मना कर दिया था. उन्होंने डोपिंग टेस्ट से बचने की कोशिश की थी. डोपिंग रोधी नियमों के तहत सैंपल देने से मना करना गंभीर अपराध माना गया. ऐसे में JADCO के एक स्वतंत्र पैनल ने अक्टूबर 2022 में कैंपबेल को दोषी पाया. इसके चलते उन पर 4 साल बैन लगा दिया गया.

कैम्पबेल ने कोर्ट में लगाई गुहार

JADCO की ओर से बैन लगाए जाने के बाद कैम्पबेल ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील की. उनका दावा था कि जब अधिकारी उनका ब्लड सैंपल लेने आए, तो उन्हें सही तरीके से सूचित नहीं किया गया था. इसके अलावा उन्होंने नियमों में कुछ कमियां बताईं. कैम्पबेल ने दावा किया कि उन्हें किसी भी तरह के प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी भी नहीं पाया गया है. कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार कैम्पबेल के पक्ष में फैसला आया. कोर्ट ने माना कि कैम्पबेल ने जानबूझकर टेस्ट को नहीं टाला था, लेकिन उन्होंने लापरवाही की थी.

कैम्पबेल का शानदार प्रदर्शन

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है. जॉन कैम्पबेल इस सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम का हिस्सा हैं. इस सीरीज में भारतीय टीम ने 1-0 से बढ़त बना ली है. फिलहाल दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है, जिसमें वेस्टइंडीज का टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है.