IND VS IER: भारत के टी20 क्रिकेट में शुक्रवार को श्रेयस युग की शुरुआत हुई.अय्यर की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम को आयरलैंड के हाथों 34 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस हार की खास बात ये रही कि टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में आयरलैंड ने पहली बार भारतीय टीम को हराया है. इससे पहले दोनों टीमों के बीच 8 मैच खेले गए थे और सभी भारत ने जीते थे.इस मैच में सभी की निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी थीं. हालांकि, वैभव को डेब्‍यू का मौका नहीं मिला. लेकिन एक और नाम है जिसकी चर्चा खूब हो रही है वो हैं जय मूंदरा. राजस्‍थान में जन्‍में जय ने भारत के खिलाफ पहले टी-20 में आयरलैंड की ओर से इंटनेशनल डेब्यू किया. इस ऑलराउंडर ने पहली ही गंद पर इतिहास रच दिया.

संजू सैमसन को किया बोल्‍ड

पारी ता दूसरा और अपना पहला ओवर करने आए टोंक के जय ने संजू सैमसन को पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया. उन्होने संजू को ऑफ स्टंप के बाहर 139 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल फेंकी. गेंद एंगल के साथ बाहर जा रही थी लेकिन सैमसन ने इसे ऑफ साइड में धकेलने की कोशिश की और बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद स्टंप्स पर जा लगी.

आयरलैंड के लिए खेलने वाले दूसरे भारतीय मूल के क्रिकेटर

इसके साथ ही जय टी20 इंटरनेशनल डेब्यू में पहली गेंद पर विकेट चटकाने वाले आयरलैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए. इससे पहले मैथ्यू हम्फ्रीज ने यह कारनामा किया था. जय पंजाब में जन्मे सिमी सिंह के बाद आयरलैंड के लिए खेलने वाले दूसरे भारतीय मूल के क्रिकेटर बन गए हैं.जय मुंद्रा ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत राजस्थान के टोंक जिले से की थी. शुरुआत में, वह एक फास्ट बॉलर थे. हालांकि, समय के साथ, उन्होंने बैटिंग में भी हाथ आजमाया.

हमेशा से था सपना

मुंद्रा ने कहा, “इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना हमेशा से मेरा सपना रहा है. मुझे यह मौका देने के लिए मैं क्रिकेट आयरलैंड का बहुत शुक्रगुजार हूं. मैं अपने लिए गोल सेट करता हूं और हर मैच पर फोकस करता हूं. मेरे गोल हैं, लेकिन मैं भविष्य को लेकर स्ट्रेस नहीं लेता.”

एक फैसले ने बदली जिंदगी

2019 में कॉलेज पूरा करने के बाद मुंद्रा के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई. कॉर्पोरेट जॉब करने के बजाय उन्होंने क्रिकेट को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया. उस एक फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी.

वह 2021 में आयरलैंड चले गए

2021 में वह इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में मास्टर डिग्री करने के लिए आयरलैंड चले गए.अपने क्रिकेट के सपनों को पूरा करने के साथ-साथ, उन्होंने अपने क्रिकेट के सपनों को भी पूरा करना जारी रखा.डबलिन में लेइनस्टर क्रिकेट क्लब में शामिल होना उनके लिए बहुत अहम साबित हुआ.इससे उन्हें आयरिश डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट में खुद को स्थापित करने में मदद मिली. उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर 2023 में आया जब उन्होंने लींस्टर को प्रतिष्ठित आयरिश सीनियर कप जीतने में मदद की.