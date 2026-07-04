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Who is James Coles: कौन हैं जेम्स कोल्स? 16 साल की उम्र किया बड़ा कारनामा; अब भारत के सामने भरेंगे हुंकार

Who is James Coles: जेम्स कोल्स इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ वनडे टीम में जगह बनाई है. उन्होंने ससेक्स के लिए कम उम्र में डेब्यू किया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है.

By: Preeti Rajput | Published: July 4, 2026 11:55:29 AM IST

कौन हैं जेम्स कोल्स?
कौन हैं जेम्स कोल्स?


Who is James Coles: क्रिकेट की दुनिया में इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर जेम्स कोल्स तेजी से पहचान बना रहे हैं. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें पहली बार इंग्लैंड की वनडे टीम में जगह मिली है. उनकी प्रतिभा और लगातार अच्छे खेल ने उन्हें चर्चा में ला दिया है. जेम्स कोल्स एक प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर हैं, जिन्होंने ससेक्स के लिए बहुत कम उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया. उन्होंने 16 साल 157 दिन की उम्र में ‘बॉब विलिस ट्रॉफी’ में सरे के खिलाफ द ओवल में खेलकर इतिहास रचा और ससेक्स के सबसे युवा डेब्यू खिलाड़ी बने. कोल्स ने अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए रोरी बर्न्स, बेन फोक्स और जेमी स्मिथ को आउट किया और 35 रन देकर 3 विकेट लेकर अपनी प्रतिभा साबित की.

अंडर-19 से लेकर इंग्लैंड लायंस 

2021 में जेम्स कोल्स ने ससेक्स के साथ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया. उन्होंने इंग्लैंड अंडर-19 टीम में जगह बनाई और वेस्टइंडीज, श्रीलंका तथा अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेला. 2023 में उन्होंने फर्स्ट क्लास शतक लगाया और इंग्लैंड लायंस में चुने गए. 2025 में उन्होंने ससेक्स के लिए चार शतक और 1000 से ज्यादा रन बनाए.

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जेम्स कोल्स का घरेलू रिकॉर्ड

जेम्स कोल्स के घरेलू करियर के आंकड़े बहुत प्रभावशाली हैं. उन्होंने 58 फर्स्ट क्लास मैचों में 3441 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं. गेंदबाजी में उन्होंने 74 विकेट भी लिए हैं. लिस्ट ए क्रिकेट में 24 मैचों में 425 रन और 26 विकेट हासिल किए हैं. टी20 फॉर्मेट में उन्होंने 72 मैचों में 1375 रन बनाए और 55 विकेट लिए. उनके प्रदर्शन से साफ है कि वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.

सीरीज का शेड्यूल

  •  इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज 14 जुलाई से शुरू होगी.
  •  पहला मैच 14 जुलाई को बर्मिंघम में खेला जाएगा.
  •  दूसरा वनडे 16 जुलाई को सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ में होगा.
  •  तीसरा और आखिरी मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स, लंदन में खेला जाएगा.

इंग्लैंड की टीम का ऐलान 

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल रशीद, जो रूट, जोश टंग.

Tags: IND vs ENGJames Coles
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